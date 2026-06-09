Bolaños defiende que la independencia judicial en España "está más que garantizada" y acusa al PP de "destruir pruebas"

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que la independencia judicial en España "está más que garantizada" y ha acusado al PP de "destruir pruebas a martillazos" cuando estaba Mariano Rajoy en el Ejecutivo.

"No es independencia judicial destruir pruebas a martillazos. Eso no es apoyar la independencia judicial, que es todo lo que hacía el Partido Popular en el Gobierno", ha recriminado Bolaños durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada este martes en el Senado, en referencia la 'Operación Kitchen', el presunto operativo parapolicial orquestado por el Ministerio del Interior de Rajoy para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas.

Asimismo, el ministro de Justicia ha asegurado que "no existe en España ningún problema con la independencia judicial", a la pregunta del senador 'popular' Francisco Javier Márquez de si el Gobierno la respeta. "Muy al contrario, está más que garantizada", ha remachado.

Bolaños ha respaldado su discurso con los resultados de una encuesta de la Red Europea de Consejos de la Justicia sobre la autopercepción de la independencia que tienen los jueces y magistrados, en la que, según ha dicho, España "tiene un 9,2 sobre 10", por delante, ha dicho, de países como Francia o Bélgica.

Márquez le ha recriminado que "la independencia judicial se mide por lo que hace un Gobierno cuando se le investiga" y ha denunciado que el PSOE "creó una red criminal de extorsión y acoso a los jueces, para perseguir jueces, fiscales, civiles y periodistas concretos que están investigando a la familia" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia al 'caso Leire Díez'.

"¿Qué ha hecho el PSOE para luchar contra la corrupción? Aparte de la medida estrella de comprar los audios de la sauna de Pedro Sánchez", ha espetado Márquez, que ha acusado al Gobierno de actuar "como una mafia". "Esto en Italia lo hacía la Cosa Nostra, aquí en España lo está haciendo la Rosa Nostra", ha indicado.

Sobre la iniciativa del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción, Márquez ha criticado que se presentase cuando ya existía la presunta 'trama Leire Díez', por lo que "ya nació muerta", a la vez que ha añadido que "retrata" al PSOE, pero "también a sus socios de investidura".

Refiriéndose a Junts, el senador 'popular' ha indicado que "una cosa es negociar legítimamente una investidura, otra cosa muy diferente es comprarla", y ha señalado que "el problema" es que ahora ya no se pueden "separar", avisando de que el partido independentista se va "a tener que comer la corrupción del PSOE como propia".

Bolaños ha concluido su intervención reivindicando que "es independencia judicial hacer la mayor macro convocatoria de la historia de la democracia" en plazas de jueces y fiscales, haber "obligado" al PP "a ir a Bruselas a llegar a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial" y "que hoy en España el Estado de derecho funciona perfectamente".