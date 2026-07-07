Bolaños destaca la "cooperación extraordinaria" con Turquía después de denegar un juez a Begoña Gómez viajar

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (i), durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 7 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha apuntado este martes que existe una "cooperación judicial y policial extraordinaria" con Turquía, después de que un juez impidiera a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajar con él a la cumbre de la OTAN.

Asimismo, Bolaños ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esa cooperación es igual de buena con Reino Unido, a donde el juez Antonio Viejo, en sustitución del magistrado instructor Juan Carlos Peinado, sí que ha autorizado a Gómez a volar a Londres para la graduación de su hija, en el marco de la medida cautelar de retirada del pasaporte vigente desde junio.

El ministro ha señalado que "ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia". "Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria", ha apostillado.

Y ha asegurado que, en el caso de Turquía, hace poco se reunió en Madrid con el ministro turco de Justicia y repasaron "todas las materias pendientes para reforzar esa cooperación judicial", añadiendo a ello que él viajará a ese país "en los próximos meses" para devolver la visita a su homólogo.

Dicho eso, Bolaños ha reiterado que las medidas cautelares que impuso Peinado a la esposa de Sánchez --también la prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial-- "son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso".

Y ha insistido en que "la comunidad jurídica y la sociedad española, en una amplísima mayoría, considera, como es lógico, que Begoña Gómez tiene cero riesgo de eludir la acción de la justicia porque va rodeada en todo momento de policías nacionales".

REGULAR YA LA ACUSACIÓN POPULAR

El juez Viejo estimó este lunes parcialmente la solicitud de Gómez y le permitió viajar a Londres entre los días 8 y 10 de julio, devolviéndole para ello momentáneamente el pasaporte, que tendrá que devolver al juzgado a su regreso a España el 13 de julio.

La esposa de Sánchez solicitó a Peinado, que no resolvió esa solicitud porque está de vacaciones, que le permitiera viajar entre el 7 y el 10 de julio a la cumbre de la OTAN que se celebra en Ankara y a Londres, una petición que contó con el respaldo de la Fiscalía.

Viejo, en calidad de sustituto, consideró que la pretensión de Gómez de viajar a Londres "debe ser favorablemente acogida" por "la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del 'Brexit', así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir".

Por contra, no permitió que asista a la cumbre en Turquía, "a la que es invitada por razones de cortesía institucional internacional, sin tener una intervención activa en dicha cumbre".

Tuvo en cuenta que por parte de acusaciones populares se indicó que "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional", por lo que entendió "procedente" mantener las medidas cautelares en este extremo.

En este contexto, Bolaños ha urgido a regular la acusación popular en los términos planteados por el Gobierno en su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que los partidos políticos o entidades vinculadas a los mismos no puedan ejercerla.

"Urge para evitar un uso espurio y antidemocrático, como hoy hacen las organizaciones ultras persiguiendo a progresistas o sus familiares solo por serlo", ha asegurado.