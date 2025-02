Bolaños exige a Junts y ERC rectificar sus acusaciones a jueces y fiscales de perseguir al independentismo

Los independentistas declinan retirar sus palabras, hablan de "dictadura de togas" y niegan que el procés fracturara familias

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha criticado este jueves en el Congreso a Junts y ERC por afirmar que jueces y fiscales llevan a cabo una "persecución política". "No se lo admito, no se ajusta a la realidad, y le pediría que rectifique", les ha instado.

Lo ha hecho durante su comparecencia en la Comisión del Justicia, en la que los diputados Josep Pagès (Junts) y Pilar Vallugera (ERC) han coincidido en acusar a la Justicia de perseguir al independentismo catalán.

Bolaños ha criticado al diputado de Junts por haber hablado de "la dictadura de las togas, de que la Fiscalía es un instrumento de persecución política y de jueces prevaricadores". "Afirmaciones que usted ha hecho que no le permito --ha replicado--. No se lo admito, me parece que esto no se puede decir en sede parlamentaria, que no se ajusta a la realidad, y por tanto, le pediría que rectifique".

Igualmente ha reprochado a la diputada de ERC que haya hablado del "funcionamiento antidemocrático de la Administración de Justicia", por lo que le ha pedido que "también rectifique", ya que "no se corresponde con la realidad".

ERC: RETIRE USTED SU CRÍTICAS AL INDEPENDENTISMO

Sin embargo, los diputados independentistas se han negado a rectificar. Pagès ha defendido que esa es la opinión de su partido sobre la cúpula judicial española y ha rechazado retirar su calificativo de "dictadura de togas".

De su parte, Vallugera ha utilizado la petición de Bolaños de que retiren sus palabras para pedirle que, en su lugar, retire el ministro su afirmación de que el proceso independentista enfrentó a las familias, porque, según ha dicho, "es un relato han inventado y que no es cierto".

Ante esto, Bolaños ha lamentado "de verdad" que no se haya producido esta rectificación por parte de los portavoces y ha respondido a Vallugera que las fracturas sociales entre familias fueron una "evidencia".

USO DEL CATALÁN

En el debate parlamentario, Bolaños también ha utilizado su turno de réplica a los grupos parlamentarios para reivindicar el "compromiso" del Gobierno con el uso del catalán en los juzgados y para que sea lengua oficial en la Comisión Europea, entre otros ámbitos.

"Tan español es el castellano como el catalán, el gallego o el euskera, y por eso defendemos las lenguas cooficiales. Y por tanto, yo creo que ahí no son palabras, ya son hechos, ya están en leyes de derecho positivo que, por cierto, han contado con su apoyo y se lo agradezco", ha respondido a Junts y ERC.