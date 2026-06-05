Bolaños ve "muy graves" los hechos descritos en el 'caso Leire' pero cree que nada acredita que Sánchez lo sabía

Archivo - El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que los hechos y comportamientos descritos en el sumario del 'caso Leire Díez' serían "muy graves" si se demuestra que son ciertos, aunque desvincula por completo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y defiende que no hay nada que acredite que tenía conocimiento de las actividades de la presunta trama.

En una entrevista en 'Cope', recogida por Europa Press, Bolaños sostiene que en esta investigación aparece una persona que "utiliza" el nombre del presidente del Gobierno continuamente, en referencia a la exmilitante Leire Díez, "probablemente para darse importancia", señala.

Sin embargo, en el propio sumario, apunta, "no hay absolutamente nada que acredite que Sánchez conocía "nada" porque es una persona "íntegra" que cuando ha conocido que alguien ha cometido un comportamiento irregular "inmediatamente le ha puesto de patitas en la calle".

Bolaños ha hecho estas declaraciones sobre la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que sospecha que se creó una trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y Díez para entorpecer investigaciones judiciales contra el partido y el Gobierno.

"No hay nada, absolutamente nada, que acredite, que nos lleve a pensar que el presidente tenía alguna información", ha reiterado. En todo caso afirma que no resta importancia a los hechos que se describen en la investigación y "de ser ciertos" serían "muy graves".

LAS DECISIONES DE JUECES "SUJETAS A CRÍTICA"

Por otro lado, sobre el comunicado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quejándose por las declaraciones de varios ministros sobre los procesos judiciales que afectan al Gobierno, el ministro de Justicia dice que las decisiones del Poder Judicial están "sujetas a crítica", pero esta debe hacerse con respeto y argumentos. "Ojalá esa crítica se hiciera igual al Gobierno", ha apostillado.

En ese punto ha señalado que hay que diferenciar unos procedimientos de otros pues considera que hay algunos en los que "por mucho que se rebusque no hay nada" y otros "con indicios" en los que es "absolutamente lógico" que se investigue.

Aunque el ministro no ha especificado, en el Ejecutivo cargan contra los procedimientos a la mujer y el hermano de Sánchez, pero admiten que hay indicios en los casos que afectan al exministro José Luis Ábalos, al exsecretario de Organización Santos Cerdán --incluido el 'caso Leire' y también en la investigación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. En todo caso el ministro ha pedido dejar trabajar a la Justicia asegurando que tiene "plena confianza" en los tribunales.

EL ESTADO DE DERECHO FUNCIONA

Aunque la corrupción le "asquea" y más aún si es en su propio partido, Bolaños ha querido mandar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía y considera que los detalles que se están conociendo del sumario del caso Leire Díez demuestran, a su juicio, que el Estado de derecho "ha funcionado perfectamente".

"Este procedimiento judicial acredita que las instituciones han sido un muro, un dique contra estos comportamientos presumidamente irregulares", señala porque los jueces, fiscales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han podido hacer su trabajo "sin ninguna intimidación".

El sumario refleja además, añade el ministro, que "no se conseguían los objetivos que se pretendían con estos hechos", es decir conseguir información comprometedora contra funcionarios públicos e influir en los procesos judiciales.

En la misma línea defiende que las personas que "presuntamente estaban al frente de estos hechos, ya no están, ya no están en el partido" y los comportamientos "ya no se están dando". Concluye por tanto que "la propia existencia de este sumario, está poniendo de manifiesto que el Estado de derecho en España funciona".

NO PUEDE OPACAR LA LABOR DEL GOBIERNO

Finalmente, ha pedido no generalizar y atribuir a todo el PSOE los hechos que se están investigando "que se atribuyen a personas concretas", según ha recalcado. Defiende además que no pueden "opacar" la labor que está llevando a cabo el Ejecutivo de Sánchez.

"No puede ser que hechos que han protagonizado 3, 4, 5, 10 personas, afecten a la labor de este Gobierno", ha recalcado, ensalzando el crecimiento económico, el nivel de empleo, las becas, la inversión en Sanidad Pública o el incremento de los permisos de paternidad.