Bolivia.- Admitida a trámite una denuncia por terrorismo y golpe de Estado contra Camacho y mandos militares de Bolivia

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de La Paz ha admitido a trámite la denuncia por "terrorismo" y "golpe de Estado" presentada por la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty contra dirigentes políticos conservadores y mandos militares clave en la salida del poder del presidente Evo Morales en noviembre de 201.

En concreto, la denuncia señala al antiguo líder cívico y actual líder de Creemos, Luis Fernando Camacho; su padre, José Luis Camacho, y los excomandantes de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y Sergio Orellana, y de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón.

"Nosotros somos denunciantes y seguro ahora se harán las citaciones a medida que avance la investigación. Puede que se amplíe contra otros responsables. Ahora olvidamos poner al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, porque él autorizó la salida de aviones. En función de todo eso se convocará a declaraciones", ha explicado el abogado Jorge Víctor Altamirano, según recoge el diario 'Página Siete'.

En la denuncia están señalados como víctimas el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García y los expresidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. Además, aparecen como testigos los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Salud, Gabriela Montaño; de Culturas, Wilma Alanoca, y de Defensa, Javier Zavaleta.

Otro abogado de la acusación, Jorge Nina, ha explciado a Unitel que "ya tienen un fiscal asignado del caso, que iniciará la investigaciones. Primero, vamos a pedir que declaren las víctimas. La declaración del expresidente Evo Morales, del exvicepresidente Álvaro García Linera van a ayudar a coadyuvar en la investigación. También del exministro de Gobierno, Carlos Romero", ha indicado.

La denuncia fue presentada inicialmente por Patty el pasado 30 de noviembre por delitos de conspiración. La Fiscalía rechazó la denuncia por no estar correctamente fundamentada, por lo que la exdiputada la subsanó y volvió a presentarla.

En respuesta, Camacho ha publicado en redes sociales que no hasido notificado de este proceso y ha destacado que, si es enjuiciado, no huirá del país, como hizo Morales. "Niego enfáticamente, además, haber participado en algún golpe de Estado. Es más, en Bolivia en noviembre del pasado 2019 no existió golpe de Estado. Sólo existió un pueblo que se rebeló ante un descomunal fraude electoral, reconocido por el propio Evo Morales que anuló las elecciones. Existió además la renuncia del Presidente y operó una sucesión constitucional", ha argumentado Camacho.

Desde su partido, Creemos, han denunciado que es una "persecución jurídica" en contra de su líder y su padre y apelan al presidente Luis Arce, también del MAS, al que advierten que está ante una disyuntiva: "O gobierna en democracia o deberá estar dispuesto a encarcelar a todo un pueblo, porque no daremos un paso atrás en defensa de la legalidad".

Evo Morales abandonó el país tras perder el apoyo de Ejército y Policía y en medio de las protestas por supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019.