El bloqueo de carreteras indefinido en Bolivia cumple dos semanas sin visos de solución

Archivo - 05 January 2026, Bolivia, La Paz: Protesters take part in demonstrations against fuel subsidy cuts after the Bolivian Workers' Central (COB) abandoned talks with the government over Decree 5503. Photo: Radoslaw Czajkowski/dpa - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El bloqueo de carreteras dentro de la huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones sociales contra el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha cumplido este domingo 14 días sin que por el momento haya visos de solución al conflicto.

Los bloqueos liderados por la Central Obrera Boliviana (COB) han superado la intentona de las fuerzas de seguridad, con policías y militares que intentaron durante la jornada del domingo reabrir las vías que principalmente mantienen aislada la capital, La Paz. El resultado fueron 47 detenciones y al menos cinco heridos.

Las autoridades han asegurado que la operación Corredor Humanitario ha sido un éxito y que han logrado la entrada de suministros esenciales a la capital con un centenar de cisternas cargadas con combustible, pero el domingo se mantenían los bloqueos en hasta 15 puntos en torno a la ciudad. El sábado eran 22, según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Los bloqueos se han reinstaurado en Río Seco, en la vía que conecta a El Alto con Copacabana y Laja; en Achica Arriba, en la carretera a Oruro; en Calajahuira, camino a Yungas y dos puntos más en el municipio de Viacha.

También hay bloqueos en el puente Achuma de San Andrés de Machaca, la comunidad de Achiri, Huarina, Patacamaya, Sica Sica, Desaguadero, Curahuara de Carangas, Lahuachaca, Panduro, Colquiri, en el norte en Palos Blancos y Pumazani.

El bloqueo afecta a la población por la escasez de alimentos y el aumento de los precios de los productos básicos. Asimismo, desde el sector de salud se advirtió sobre el desabastecimiento de oxigeno en los hospitales.

Un portavoz de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, ha denunciado dos muertes en los municipios Ingavi y El Alto por la operación de desbloqueo, pero las autordiades han desmentido este extremo.

Sí se ha confirmado un "atentado" contra un fiscal de materia en el municipio de Bermejo, departamento de Tarija, por la activación de un artefacto explosivo contra el vehículo del fiscal, según denuncia la Fiscalía General del Estado. El organismo ha anunciado una investigación "rigurosa, objetiva y transparente" para identificar y detener a los autores materiales e intelectuales.

El fiscal afectado investiga delitos de narcotráfico, aduana, crimen organizado y otros casos de elevada complejidad, por lo que ha sido activada la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos y Miembros del Ministerio Público.

Mientras, grupos afines al expresidente Evo Morales han iniciado una marcha por el altiplano boliviano con el objetivo de llegar a la sede de gobierno el próximo lunes y exigir allí la dimisión del presidente, Rodrigo Paz.

WEB DE DENUNCIAS

Pese a la reducción del operativo de policías y militares, el Gobierno boliviano ha emprendido otras iniciativas para perseguir los actos ilegales, como la creación de un portal para recibir denuncias de la población.

La iniciativa "Reporta tu Evidencia en Protestas Sociales" pretende que "cada boliviana y boliviano pueda registrar evidencias de posibles daños materiales, reportar situaciones irregulares durante las protestas y contribuir a la construcción de información verificada, fortaleciendo así una participación responsable y comprometida con el país ejerciendo su libertad de expresión", ha explicado el viceministro de Ciencia y Tecnología, Fabian Espinoza Valencia.

La plataforma permite enviar fotografías, videos, ubicaciones e información relacionados con hechos ocurridos durante las protestas. Asimismo, se habilitarán mecanismos de seguimiento y análisis de la información recopilada, con el objetivo de apoyar acciones preventivas y promover respuestas oportunas en favor de la seguridad y la convivencia pacífica, ha destacado el ministro.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, ha advertido de que las pérdidas económicas provocadas por los bloqueos ya alcanzan los 500 millones de dólares y podrían tener efectos duraderos sobre la economía nacional.

Olivo ha argumentado que Bolivia genera un Producto Interno Bruto (PIB) promedio de 100 millones de dólares por día, pero la mitad se estaría perdiendo debido al bloqueo.

REACCIONES POLÍTICAS INTERNACIONALES

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado su preocupación por la situación de "crisis humanitaria" con "falta de medicamentos, alimentos y combustible".

"Condenamos todas las acciones que buscan desestabilizar al gobierno elegido democráticamente de Rodrigo Paz y le apoyamos en las iniciativas para restablecer el orden por la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano", ha planteado.

En cambio, el presidente colombiano Gustavo Petro ha destacado que se trata de una "insurrección popular" en "respuesta a la soberbia geopolítica". Petro se ha ofrecido además a "si es invitado, buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana".

El expresidente boliviano Evo Morales ha agradecido a Petro su posicionamiento, "por comprender el verdadero proceso que vive Bolivia y no seguir la narrativa falsa que se difunde".

"Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo y por su ofrecimiento de acompañar la búsqueda de soluciones pacíficas en mi patria", ha apuntado en redes sociales.