AMP.- El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera confirma que se encuentra asilado en México

Archivo - El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ha señalado que "existe una injusticia continental con Cuba" y que los países de América Latina deben fortalecer las relaciones económicas con la isla y reconoció la ayuda que brindó el país - TWITTER / @VIDAPAZLIBERTAD - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, imputado junto a Evo Morales por asesinato y torturas entre otros delitos en el conocido como Caso Terrorismo, ha asegurado este jueves que ha obtenido asilo político por parte de las autoridades mexicanas.

El que fuera 'número dos' de Morales y posteriormente de Luis Arce ha confirmado a la cadena de televisión Unitel que viajó a México desde Argentina, país al que partió el pasado 31 de octubre por compromisos académicos.

Una vez en el país norteamericano, realizó la solicitud, que le ha sido ahora concedida, si bien las autoridades mexicanas no se han pronunciado al respecto hasta el momento.

Sus palabras llegan un día después de que fuera citado a declarar por la Fiscalía, según ha confirmado el fiscal general del Estado, José Armando Urioste, al diario 'El Deber'. "Se le citó ayer en horas de la tarde pero no se encontró. Entonces, se están haciendo las pesquisas correspondientes", ha señalado, adelantando que también se ha dado orden para citar a Morales.

El exmandatario ha lamentado que García "se escapa cobardemente" y ha señalado que él, en cambio, no se "siente" culpable. "No soy culpable, hemos defendido la unidad del territorio nacional. Lamento mucho que algunos, como Álvaro se escapa cobardemente. Aquí hay que ir de frente, estamos con la verdad, estamos con la patria, estamos con el pueblo", ha afirmado en su programa de Radio Kawsachun Coca.

Ambos fueron imputados el pasado mes de los delitos de asesinato, vejaciones y torturas, así como por privación de libertad en el Caso Terrorismo. El 16 de abril de 2009 los agentes de la Policía boliviana entraron en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, donde mataron a tres personas y detuvieron a otras dos acusadas de formar una célula terrorista. Morales estaba entonces de viaje en Venezuela y reconoció haber ordenado la acción. García Linera era el presidente en ejercicio.