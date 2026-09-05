Bolivia.-AMP.- Al menos dos muertos y más de 50 heridos tras las explosiones registradas en un cuartel de Viacha

Explosiones registradas en un cuartel de Viacha, Bolivia - MINISTERIO DE DEFENSA DE BOLIVIA

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido, otras 59 han resultado heridas y siete continúan en paradero desconocido tras las explosiones registradas este viernes en las inmediaciones de una instalación militar en el municipio boliviano de Viacha, en el departamento de La Paz, según ha confirmado la Policía boliviana.

El subcomandante de la Policía, el coronel Roger Roca, ha señalado que los equipos de emergencia y las fuerzas de seguridad continúan trabajando en la zona afectada y que, una vez finalizadas las labores de despeje, se abrirá una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

"Tenemos siete personas desaparecidas al momento y físicamente se ha podido comprobar que hay dos personas fallecidas, también son 59 personas heridas hasta el momento. De aquí en adelante se van a realizar actividades de investigación para poder determinar qué fue lo que sucedió en este lugar", ha comunicado el jefe policial en declaraciones recogidas por el diario 'El Deber'.

El incidente ha tenido lugar en la tarde de este viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería y Mantenimiento (RAM-2) 'Bolívar', ubicado en una zona céntrica de Viacha. Las autoridades locales han matizado que se produjo una detonación en un área en la que se estaba almacenando material pirotécnico.

Tras conocer lo sucedido, el presidente del país, Rodrigo Paz, ha trasladado su "más profunda solidaridad" a los familiares y allegados de las personas fallecidas, así como a los heridos y a los vecinos que se han visto afectados por las explosiones.

Paz ha garantizado que la prioridad del Ejecutivo es --"en momentos como este"-- "proteger la vida, atender a las víctimas y acompañar a las familias que atraviesan horas de dolor e incertidumbre".

"He instruido, además, que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", ha agregado el mandatario en un mensaje difundido a través de redes sociales, en el que ha llamado a no especular ni adelantar conclusiones. "Vamos a actuar con seriedad, transparencia y responsabilidad", ha sentenciado.

El Ministerio de Defensa había comunicado inicialmente que 58 personas habían resultado heridas, entre ellas 52 civiles y seis militares, y atendidas en distintos centros sanitarios de Viacha. En ese momento, el departamento gubernamental no confirmó el número de fallecidos alegando que los primeros indicios debían ser verificados antes de ofrecer un balance oficial.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras continúan las labores de búsqueda entre los restos y la evaluación de daños. La Policía y los militares han restringido el acceso tanto al recinto afectado como a las viviendas aledañas.

El suceso ha provocado asimismo interrupciones en el suministro eléctrico en distintos puntos de Viacha. La empresa distribuidora Delapaz de que alrededor de una veintena de barrios quedaron inicialmente sin electricidad a consecuencia del incidente. Si bien la compañía comunicó la recuperación del servicio a las 16.44 horas (hora local), vecinos de la localidad han asegurado a la prensa local que el suministro no se restableció en algunas zonas hasta después de las 18.00 horas.

La imposibilidad de acceder al área de la explosión impide, por el momento, completar los trabajos necesarios para restablecer el servicio en algunas viviendas.

Ante la situación, las autoridades han pedido a los residentes de la zona que busquen un lugar alternativo donde pasar la noche, dado que el perímetro permanecerá cerrado y bajo control policial y militar.

El Ministerio de Defensa ha asegurado que se ha ordenado el aislamiento del lugar, la movilización de los medios necesarios para atender a los heridos y el apoyo a las familias y vecinos afectados. También ha anunciado una investigación técnica destinada a determinar las causas de la detonación, las condiciones de almacenamiento del material y, en su caso, las responsabilidades derivadas del incidente.