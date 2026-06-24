Archivo - El expresidente boliviano Evo Morales - El Universal/El Universal via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Bolivia ha detenido a la que fuera ministra de Cultura bajo el mandato del expresidente Evo Morales, Wilma Alanoca, con "fines investigativos", un suceso que ha suscitado el caos durante unos minutos en la céntrica plaza Murillo de la ciudad de La Paz.

"Sin más ni más ha venido esta policía, que no se ha querido identificar, cinco policías en realidad, para decirme: 'con fines investigativos tiene que ir a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc)'", ha explicado la propia exministra en declaraciones a la emisora RKC.

Alanoca ha explicado que llegó a la plaza para dar una rueda de prensa y que, justo en ese momento, fue interceptada por un grupo de agentes de la Policía. Además, ha denunciado que no existe orden de detención alguna en su contra.

No obstante, los agentes la han dirigido hasta un vehículo policial tras abordarla en plena calle. Alanoca da declaraciones a menudo ante la prensa para defender a Morales y a aquellas organizaciones que siguen respaldándolo a pesar de las investigaciones en su contra por trata de personas, estupro, entre otros delitos. Contra él pesan, además, varias órdenes de detención, si bien se encuentra refugiado en la región cocalera del Chapare, en el interior del país.

En las últimas elecciones generales, la exministra se presentó como 'número dos' en la frustrada candidatura del líder cocalero, que ha salido este miércoles a expresar su solidaridad hacia su compañera y denunciar que el arresto vulnera los Derechos Humanos y ha generado una "profunda preocupación".

"Exigimos su libertad inmediata y alertamos a los organismos internacionales sobre los abusos cometidos por un gobierno que pretende silenciar sus errores con violencia estatal", ha advertido Morales en sus redes sociales.

Morales ha puesto de relieve que la legislación del estado de excepción "establece claramente que no se pueden vulnerar los derechos fundamentales", entre los que se enmarcan la libertad de expresión y de prensa, los cuales "deben ser respetados en toda circunstancia".