Aumentan a tres los policías muertos por disparos en una protesta de seguidores de Morales en Bolivia

Arce condena "enérgicamente" la violencia y "el uso ilegal de armas letales por parte de los bloqueadores evistas"

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El balance de policías muertos por disparos durante una nueva protesta encabezada por seguidores del expresidente Evo Morales en el municipio de Llallagua, en el suroeste del país, ha ascendido a tres, según ha denunciado el mandatario de Bolivia, Luis Arce, que ha condenado firmemente estos incidentes violentos.

"La pasada jornada tres efectivos policiales, el subteniente Carlos Enrique Apata Tola, el subteniente Brayan Jorge Barrozo Rodríguez y el sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales, han sido asesinados por bloqueadores evistas que portaban armas de fuego y dinamita en la ciudad de Llallagua", ha dicho a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

Arce, que ha trasladado sus condolencias a los familiares de los policías "asesinados en el cumplimiento de sus funciones, desbloqueando caminos para devolver la libre circulación al pueblo boliviano", ha condenado "enérgicamente" estos hechos de violencia y "el uso ilegal de armas letales por parte de los bloqueadores evistas".

"Hemos instruido una profunda investigación y no descansaremos hasta encontrar a los responsables de estos hechos para que rindan cuentas ante la justicia", ha señalado. "No vamos a retroceder en nuestra decisión de restablecer el orden y de garantizar las elecciones del 17 de agosto. Le pedimos a nuestro pueblo acompañar estas decisiones para defender la democracia. ¡No habrá impunidad!", ha zanjado.

Horas antes, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, había condenado "todos los actos de violencia que promueven los sectores afines al señor Evo Morales". "Nuestro compromiso es defender el orden constitucional y el orden democrático", afirmó en rueda de prensa tras los incidentes en Llallagua.

"Si bien (...) la protesta es un derecho, este no puede estar por encima de los derechos fundamentales de la población, como es el acceso a la alimentación, a los combustibles, a poder transitar libremente por nuestro países", argumentó, antes de denunciar "destrozos" y "saqueos" en el marco de las protestas.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, ha afirmado Aguilera en una entrevista con la cadena Bolivisión TV que los agentes fueron víctimas de "una cobarde y vil agresión (...) cuando la Policía solo vino a restablecer el orden" ante el bloqueo de calles y carreteras de los evistas movilizados en la localidad, ubicada en el departamento de Potosí.

Los manifestantes respondieron al despliegue lanzando piedras, detonando explosivos y disparando con armas de fuego, en lo que Aguilera ha considerado como "ataque" y "emboscada", negando que haya habido enfrentamientos entre éstos y los agentes.

MORALES CRITICA LA REPRESIÓN

Por su parte, Morales ha denunciado el impacto de la inflación sobre la población y ha añadido que "la gente humilde hace fila para conseguir arroz y aceite, y muchos han tenido que dejar de consumir carne en su alimentación diaria". "Esto es el resultado de un mal gobierno que llevó a Bolivia a vivir la inflación más alta de los últimos 40 años", ha explicado.

"En vez de escuchar al pueblo, el Gobierno responde con represión. La protesta social, legítima y justa, es criminalizada. Policías y militares actúan de manera coordinada para reprimir al pueblo, violando la Constitución y los derechos fundamentales", ha esgrimido a través de su cuenta en la red social X.

"Desde nuestras luchas históricas, siempre dijimos: no se combate el hambre con bala, no se responde a la pobreza con represión, y no se defiende la democracia proscribiendo a líderes o partidos. La democracia se fortalece escuchando, dialogando y respetando al pueblo", ha sostenido el expresidente.

Asimismo, ha asegurado que cuenta con "un plan económico soberano y realista para salir de la crisis" que incluye garantías sobre el reparto de gasolina y diésel "en dos meses para todo el país" y "una revisión estructural de la política de subsidio de los combustibles con fuertes apoyos sociales para la población más vulnerable".

"Lanzaremos un Programa de Austeridad Estatal para equilibrar el gasto público, estabilizar precios y el tipo de cambio", ha dicho Morales, quien ha prometido además negociar "con países socios estratégicos en Asia y Medio Oriente proyectos de inversión y préstamos" y "presentar un paquete de proyectos vinculados a minería, litio, agroindustria, transición energética y fertilizantes".

"Debemos negociar mejores precios por la venta de nuestro gas en Brasil para aumentar nuestros ingresos en dólares. Asimismo liberar gas de las termoeléctricas a partir de políticas de energías renovables que la reemplacen para su exportación", ha dicho, antes de abogar por "aumentar la producción de gas en campos maduros con nuevas tecnologías, con el objetivo de reactivarlos y lograr un aumento progresivo en las reservas a un costo relativamente bajo".

Morales ha destacado además que su plan incluye "impulsar la biotecnología, financiamiento agrícola y nuevos mercados para duplicar la productividad y exportaciones" e "inyectar más dólares al mercado interno para estabilizar la moneda". "Debemos inmediatamente retomar el proyecto del litio que fue paralizado para llegar a un 100% de la producción de nuestras plantas", ha argüido.

"La inversión publica nuevamente debe ser un mecanismo de dinamismo de la economía interna", ha señalado. "Priorizando inversiones que tengan efectos multiplicadores se iniciará un proceso de recuperación de la capacidad de Bolivia para crecer, la misma que se ha perdido dramáticamente en los últimos cinco años", ha añadido

"Sin consenso social no se logrará implementar ninguna política económica. Asimismo volver al modelo neoliberal solo traerá consigo una mayor crisis", ha advertido Morales. "Los mejores años de nuestra historia económica en estos 200 años de vida como país fueron los 14 años que gobernamos, tenemos la seguridad de que resolveremos los problemas, sabemos como hacerlo", ha zanjado.

La Fiscalía de Bolivia admitió a principios de esta semana la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia contra Morales por terrorismo, instigación pública a delinquir, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la libertad de trabajo, desobediencia a resoluciones constitucionales, destrucción y deterioro de bienes del estado, y obstrucción de procesos electorales, a raíz del bloqueo de carreteras emprendido por simpatizantes evistas en defensa de su candidatura presidencial de cara a las elecciones previstas para el 17 de agosto.