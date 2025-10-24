Andrónico Rodríguez acusa a Morales de "celebrar" triunfo de derecha y asegura "destruyó todo"

BOLIVIA, 23 Oct (EUROPA PRESS)

El presidente del Senado y ex candidato en las recientes elecciones de Bolivia, Andrónico Rodríguez, lanzó fuertes críticas hacia el expresidente Evo Morales, a quien acusó de festejar la victoria de la derecha en el país. Rodríguez destacó que Morales promovió el voto nulo en la primera vuelta electoral y posteriormente se atribuyó el éxito de Rodrigo Paz, quien triunfó con el apoyo de sus seguidores.

"Andrónico Rodríguez considera inmoral que Evo Morales celebre y se atribuya el triunfo de la derecha," señaló, acusándolo de traicionar a sus bases y de intentar destruir todo en su afán por presentar una candidatura. Rodríguez subrayó que el expresidente no cumplió ninguno de sus objetivos durante la campaña electoral, incluido su fracaso en ser habilitado por la Justicia para presentarse, o que el voto nulo superara el 50 por ciento en la primera vuelta, como había pedido a sus potenciales electores.

Morales, tras la segunda vuelta, afirmó que la victoria de Paz fue posible gracias al "voto evista, el voto de los indignados", lo que provocó aún más la indignación de Rodríguez. "¿Dónde quedó todo su discurso de izquierda radical? En la nada," cuestionó Rodríguez, quien obtuvo el 8,5 por ciento de los votos en la primera vuelta con la coalición progresista Alianza Popular, asegurando así una cuarta posición en términos de representación en la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa.

Finalmente, Rodríguez advirtió al "evismo que hoy festeja la victoria de la derecha", indicando que pronto se darán cuenta de cómo el equipo de Rodrigo Paz y Edman Lara, su 'segundo', se aliarán con otras derechas para usar el poder del Estado "en contra de la verdadera izquierda" y del mismo Morales. Este conflicto interno revela las tensiones crecientes dentro de la política boliviana, especialmente entre figuras prominentes de la izquierda.