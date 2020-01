Bolivia.- Áñez dice haber "pacificado" Bolivia tras encontrar el país sumido en un "estado de convulsión"

Publicado 22/01/2020 21:28:21 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha destacado este miércoles que ha logrado "pacificar" Bolivia tras encontrarla en "un estado de convulsión" tras las elecciones del 20 de octubre, que se saldaron con la salida del país del ahora expresidente Evo Morales.

Dos meses después de haber asumido la Presidencia del país, Áñez ha difundido su primer informe de gestión con motivo del Día del Estado Plurinacional. Así, ha subrayado la transición democrática y las normas sociales y económicas aprobadas bajo su Gobierno.

"No ha sido fácil, pero lo hemos logrado (...) nuestro norte ha sido derrotar la violencia sin usar violencia", ha manifestado la líder boliviana durante un discurso que ha durado media hora aproximadamente en el que ha insistido en que su principal objetivo al asumir el mando era pacificar el país.

En este sentido, ha hecho hincapié en la aprobación de algunas normas de beneficio social, como la reducción de las tarifas de electricidad, según ha informado el diario local 'El Deber'.

La mandataria ha garantizado, además el pago de los bonos sociales y ha dicho que se "protegerá y potenciará" a las empresas del Estado.

Por otro lado, ha hecho referencia al cambio de rumbo que ha tomado la política exterior del país en los últimos dos meses. "Las relaciones internacionales tienen que servir para tener un mejor país, para generar intercambios beneficiosos y crecimiento interno", ha afirmado antes de hacer un repaso por los principales cambios registrados, como el distanciamiento con los gobiernos de Venezuela y Cuba.

CRÍTICAS AL ANTERIOR GOBIERNO

En relación con el anterior gobierno, Áñez ha aseverado que durante 14 años se ha mentido a los bolivianos sobre el verdadero estado de economía, las reservas de gas y la producción de los recursos naturales.

"Nos entregaron un país con seis años de déficit fiscal y cinco de déficit comercial", ha expresado antes de añadir que "en 14 años el país tuvo cinco veces más ingresos, pero los bolivianos no tenemos cinco veces mejor salud, ni mejor educación, ni mejores empleos".

Por otra parte, ha denunciado que desde su llegada al Palacio de Gobierno se han hallado indicios de casos de corrupción y abuso de poder para usar los recursos públicos en beneficio de un partido político.

"No me tiembla la mano ni me temblará en proteger los recursos de aquellos que los buscan usar para su enriquecimiento personal", ha sostenido la mandataria, que ha concluido agradeciendo el apoyo dado por la población para enfrentarse a la actual situación.