Áñez impugna la sanción de tres días sin visitas por su estado de salud cuando "apenas se sostiene en pie"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Bolivia Jeanine Áñez ha impugnado este miércoles la sanción emitida en su contra que le impedirá recibir visitas durante tres días por no asistir a una audiencia al criticar que la obligan a "bajar y subir escaleras cuando apenas se sostiene en pie con ayuda".

El Régimen Penitenciario de La Paz ha sancionado a Áñez por "haber obstaculizado" la audiencia al no asistir sin justificación. Áñez había pedido no asistir a la audiencia al no encontrarse bien por motivos de salud, si bien una revisión concluyó que la expresidenta se encontraba "estable" y podía acudir a la cita.

"La expresidenta es castigada dentro de la cárcel, sin que valga su vida ni su inocencia", ha criticado en este sentido su defensa este miércoles a través de la red social Twitter. Aunque no podrá recibir visitas en tres días, si que podrán tener acceso a ella sus abogados y los médicos, según las autoridades penitenciarias bolivianas.

Áñez se encuentra encarcelada acusada de distintos delitos por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019. En su etapa en prisión, ha sufrido distintos problemas de salud y un reciente intento de suicidio, mientras que la Fiscalía ha pedido otros seis meses de cárcel para la exmandataria.