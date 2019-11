Bolivia.- Añez se reivindica como presidenta interina y promete elecciones "en el tiempo más breve posible"

Publicado 13/11/2019 21:00:13 CET

Pide a los bolivianos que vuelvan a su rutina diaria para recuperar la "normalidad" del país

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autoproclamada presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, ha defendido este miércoles su legitimidad, negando el "golpe de Estado" que denuncian el ya ex mandatario Evo Morales y sus aliados, prometiendo que solo se mantendrá en el cargo el tiempo necesario para celebrar unas nuevas elecciones que pongan fin a la crisis abierta tras los últimos comicios.

"En Bolivia no hay un golpe de Estado, hay una reposición del orden constitucional", ha aseverado la vicepresidenta segunda del Senado en un mensaje a la nación, según informa la prensa local.

En este sentido, ha recordado que ha recibido el respaldo del Tribunal Constitucional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía "con la única voluntad de regenerar democráticamente el país".

Añez ha esgrimido que su Presidencia interina es una "reposición del orden democrático constitucional, interrumpido primero por la sentencia constitucional de 2017 que anulaba el referendo del 21-F y definitivamente con el fraude electoral perpetuado la noche del 21 de octubre".

En consecuencia, ha avanzado que los dos objetivos de su mandato temporal serán, por un lado, derogar la sentencia del Tribunal Constitucional que avaló a Morales para aspirar a una nueva reelección a pesar de que el referéndum celebrado el 21 de febrero de 2017 le cerró esta vía.

En segundo lugar, ha prometido "la convocatoria a elecciones generales en el tiempo más breve posible, tal y como lo establece la Constitución", asegurando que será un proceso electoral "limpio" en el que podrán participar "todos ciudadanos que cumplan los requisitos constitucionales".

Así, ha urgido a los empleados públicos a "retornar inmediatamente a sus puestos" y a los "cargos públicos" a "ponerse a disposición del nuevo Gobierno ya sea para arbitrar la sucesión o la continuidad en el puesto" para que Bolivia recobre cuanto antes la "normalidad".

Añez también ha querido mandar un mensaje a la comunidad internacional. "Les pido tranquilidad (...). He asumido la Presidencia para limpiar las instituciones que perpetuaron el fraude. No aceptaré ninguna salida a la crisis que no sea la democrática en el marco de nuestras leyes", se ha comprometido.

NUEVO ALTO MANDO MILITAR

En un primer acto ejecutivo, Añez ha designado este miércoles al nuevo mando de las Fuerzas Armadas, después de sostener una serie de reuniones con la cúpula militar.

La presidenta interna ha defendido igualmente este paso aseverando que "en estas designaciones se ha respetado la institucionalidad de las Fuerzas Armadas" porque "se ha designado a los oficiales mejor calificados".

Además, ha subrayado a los uniformado que toman las riendas de la institución armada en "un momento crucial" para Bolivia con el fin de "llevarla a buen término y dirigirla hacia nuevas elecciones".