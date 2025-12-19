Arce, desde la cárcel, critica las políticas económicas del Gobierno de Paz en Bolivia

Archivo - Bolivia.- El expresidente Arce critica desde la cárcel las medidas económicas del Gobierno de Paz en Bolivia - PRESIDENCIA DE BOLIVIA - Archivo

BOLIVIA, 19 Dec (EUROPA PRESS)

Desde su detención hace casi siete días bajo cargos de corrupción, el exmandatario boliviano Luis Arce ha emergido desde la cárcel para criticar las recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno del presidente Rodrigo Paz, calificándolas como un "castigo para el pueblo". A través de una carta manuscrita que fue compartida en las redes sociales, Arce condenó la decisión del actual gobierno de eliminar la subvención a los hidrocarburos, etiquetando esta acción como un "crimen" contra las "familias más humildes del país" y advirtió que resultará en un "fuerte impacto".

Arce expresó su profunda preocupación por el incremento de los precios del combustible tanto en zonas rurales como urbanas, argumenta "castiga directamente a los trabajadores asalariados y no asalariados". Según sus palabras, la población trabajadora ahora enfrentará una "brutal subida de precios".

El exlíder boliviano también cuestionó la ejecución inmediata de la medida por parte del gobierno y sostuvo que la eliminación de la subvención a los combustibles "pudo haberse hecho de diferente manera", con un "menor impacto social y mediante mecanismos de consulta democrática". Insistió en que un cambio tan significativo en la política económica "debió someterse a referéndum" o, al menos, a un "amplio debate parlamentario y social", destacando que las actuales políticas económicas "repercutirán directamente en los precios al consumidor, derivando en un aumento drástico de la tasa de inflación".

En relación con las medidas de compensación anunciadas por el actual ejecutivo, Arce las calificó de "insuficientes frente al alza del precio de los combustibles", exponiendo una visión crítica acerca de cómo las actuales decisiones económicas impactarán adversamente en la población boliviana, en particular en los sectores más vulnerables.