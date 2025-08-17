Arce proclama una defensa de la democracia en Bolivia tras votar en la elecciones presidenciales

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha realizado una encendida defensa de la democracia en el país tras depositar su voto en las cruciales elecciones de este domingo que decidirán a su sucesor en pleno auge de la derecha.

"Este es un día donde los bolivianos tenemos que mostrar una vez más unidad, y tenemos que demostrar una vez más al mundo entero que somos un pueblo que apostó por la democracia y vamos a resolver nuestras diferencias en democracia", ha proclamado el todavía mandatario.

Arce se planteó en un primer momento volver a presentarse pero finalmente renunció en mayo, en un último intento para aunar fuerzas frente a una derecha en ascenso.

Uno de sus exponentes, el empresario Samuel Doria Medina, también ha depositado su voto con un mensaje de aliento a los ciudadanos para resolver "de forma pacífica" la crisis económica que atraviesa el país.

"Hoy es un día muy importante para los bolivianos, porque a través del voto podemos salir de esta crisis económica de manera pacífica, de manera democrática y cambiar lo que necesita nuestro país", ha afirmado Medina.

Doria Medina, uno de los empresarios más ricos de Bolivia y asiduo a las papeletas electorales, tiene 'a priori' una ligera ventaja frente a otro gran candidato tecnócrata, Jorge 'Tuto' Quiroga, que ya sabe lo que supone ser presidente, aunque fuese sólo durante un año tras la salida del general Hugo Banzer. Ambos rondan una intención de voto del 20 por ciento.

Con estas previsiones, parece claro en cualquier caso que habrá una segunda vuelta el 19 de octubre, un hito inédito desde que la Constitución de 2009 introdujo esta ronda final en caso de que ningún candidato obtuviese más del 50 por ciento de los votos o un 40 por ciento con una diferencia de diez puntos sobre su rival más directo.

Quien también ha votado ha sido el candidato oficialista del Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo del Castillo, en un colegio de Santa Cruz. Tras su renuncia, Arce respaldó a del Castillo, también enfrentado con el bando del expresidente Evo Morales, quien ha llamado a un voto nulo.

"Es un derecho democrático que la gente puede votar blanco, puede votar nulo, sin embargo sabe que la mejor opción es la del MAS", ha manifestado Del Castillo, que figura con una intención de voto irrelevante.