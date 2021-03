Arce reivindica la "inmediata disponibilidad" de Bolivia para ser miembro de pleno derecho de Mercosur

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha reivindicado este viernes la "inmediata disponibilidad" de su país para ingresar formalmente en Mercosur, organización regional de la que forma parte en calidad de Estado asociado.

"Agradecemos a los países que ya realizaron sus procedimientos internos para la ratificación y anunciamos nuestra inmediata disponibilidad para reanudar los trabajos que nos permitan avanzar en este procedimiento" de adhesión, ha remarcado Arce durante la cumbre que está teniendo lugar con motivo del 30 aniversario del bloque.

Arce ha defendido la entrada de Bolivia confiando en que con ella el grupo saldrá fortalecido y ha ahondado en la necesidad de continuar fomentando "la integración" y el "trabajo conjunto" como único mecanismo "para superar la enorme crisis económica y social de la pandemia".

"Nuestros pueblos comparten las mismas raíces culturales, idiomas y costumbres; el 72 por ciento de las fronteras bolivianas se comparten con los países miembros de Mercosur, contamos con aproximadamente dos millones de bolivianos que viven en estos países y compartimos la hidrovía Paraguay-Paraná, que es una salida natural de nuestro país al océano Atlántico y otras hidrovías", ha reivindicado.

CUMBRE TENSA

Mercosur celebra su 30 aniversario sumido en una profunda crisis por las diferencias ideológicas y pragmáticas entre miembros del bloque.

Los presidentes de Brasil y Paraguay, Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez, respectivamente, han secundado los planteamiento de su homólogo uruguayo, Luis Lacalle Pou, de "flexibilizar" la dinámica del bloque y "profundizar la zona de libre comercio" para lograr una mayor integración global y que no se convierta en "un lastre".

"Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre, no estamos dispuestos a que sea un corsé", ha aseverado Lacalle Pou.

Estas palabras no han sentado bien en el Gobierno argentino, cuyo presidente, Alberto Fernández, sin mencionar a su homólogo uruguayo, ha deslizado que "lo mas fácil es bajarse del barco cuando la carga pesa mucho" y ha recalcado que el objetivo ha sido siempre que todos los países miembro se sintieran como "hermanos".

"La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie, porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco, y lo más fácil es bajarse del barco si es que esa carga pesa mucho. Si somos un lastre que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie", ha enfatizado.

El acuerdo comercial con la Unión Europea --anunciado en 2019--, el ingreso de Bolivia como miembro de pleno derecho de la organización o la mayor apertura de las fronteras son algunos de los puntos de fricción entre los estados miembros.