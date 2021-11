Arce suspende su visita a Potosí tras la muerte de un hombre en las protestas contra el Gobierno de Bolivia

Archivo - 21 June 2021, Bolivia, Tiwanaku: Bolivian President Luis Arce (L) and his wife Lourdes Brigida Duran take part in an indigenous New Year ceremony, the Willakatuti, in the ruins of the alleged capital of the Tiwanaku Empire. Photo: Radoslaw Czajk - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo