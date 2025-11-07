MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, acudirá este sábado en representación de España a la toma de posesión del nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, según han confirmado fuentes de la Cámara Baja.

Aunque tradicionalmente es el Rey Felipe VI quien asiste a las tomas de posesión de los presidentes iberoamericanos, algo que comenzó a hacer cuando era Príncipe de Asturias, en esta ocasión el monarca no ha podido hacerlo, ya que el domingo parte hacia China, donde realizará una visita de Estado junto a la Reina Letizia la próxima semana.

Como en otras ocasiones en las que el jefe de Estado no ha podido acudir a la inauguración de nuevos presidentes en la región, será la presidenta del Congreso, como tercera máxima autoridad, la encargada de representar a España en los actos.

Armengol viajará acompañada por la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, y durante su viaje, además de participar en los actos institucionales, también tiene previsto mantener un encuentro con mujeres parlamentarias, según han informado desde el Congreso.

Asimismo ya se ha reunido con la Cámara de Comercio de España en Bolivia y con representantes de las empresas españolas y bolivianas. Además, la delegación española ha tenido ocasión de visitar en Santa Cruz de la Sierra el proyecto cooperación de CIDAC- ArteCampo, que recibió el premio Bartolomé de las Casas de AECID en 2022 por su trabajo en aras de defender y poner en valor los derechos y la cultura de los pueblos indígenas de Bolivia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a Paz después de que este se impusiera en la segunda vuelta de las presidenciales el pasado 19 de octubre frente al expresidente Tuto Quiroga. "Mi reconocimiento al pueblo boliviano por su compromiso democrático. Espero que sigamos trabajando juntos por una cooperación sólida y duradera", sostuvo en un mensaje en 'X'.

Rodrigo Paz, considerado de centro derecha e hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, pone fin a sucesivas presidencias progresistas del Movimiento al Socialismo que lideró Evo Morales.