Autoridades electorales dan por inaugurada la votación de la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia

El Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia (OEP) ha dado este domingo por inaugurada la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, en la que se disputan la jefatura del Estado Jorge 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz.

"Que nadie se quede en su casa porque la patria nos necesita con el voto, expresaremos nuestra voluntad y elegiremos a nuestro futuro gobernante", ha planteado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel, durante el acto de inauguración de la Jornada Electoral.

La votación comienza a las 8.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) y termina a las 16.00 horas (22.00 horas en la España peninsular). Hassenteufel ha explicado que comenzarán a dar los resultados preliminares en torno a las 20.00 o 20.30 horas "para que nuestros ciudadanos y ciudadanas puedan ir a descansar debidamente informados".

El presidente del TSE ha destacado que "en este momento, estamos en condiciones de ofrecerle al pueblo boliviano unas elecciones públicas, limpias, transparentes, imparciales y técnicamente confiables".

En las últimas horas, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha pedido a los candidatos y a otros actores políticos esperar con calma los resultados y ha recordado que el TSE es "la única autoridad constitucionalmente habilitada" para dar resultados, ha apuntado el jefe de la misión de la OEA, Juan Fernando Cristo Bustos.

La misión cuenta con 83 miembros que visitarán centros de votación de los nueve departamentos del país y cuatro ciudades del exterior. "El objetivo es, una vez más, apoyar el mejoramiento continuo del sistema y de las instituciones electorales en su conjunto", ha destacado.

La UE ha desplegado también una misión con 120 observadores que se suman a los 700 voluntarios y 200 funcionarios de la Defensoría del Pueblo "con el propósito de estar presentes en los diferentes recintos de votación, para garantizar el voto libre, informado y seguro, sobre todo de poblaciones vulnerables", según la representante regional de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz, Sheyla Gómez.

En cuanto al dispositivo de seguridad, la Policía Boliviana ha movilizado a 27.212 agentes que estarán bajo las órdenes del TSE, ha explicado el comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Russo, según recoge la agencia de noticias oficial boliviana, ABI.

"La Policía, por ese día de las elecciones, va a depender del Tribunal Supremo Electoral. Se ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional para detallar las responsabilidades tanto de la Policía como del Órgano Electoral y los comités departamentales", ha indicado Russo.

El comandante exhortó a la población a respetar las disposiciones del TSE y las prohibiciones emitidas por los gobiernos departamentales, como la ley seca --prohibición de venta y consumo de alcohol--, la restricción de vehículos y la prohibición de concentraciones públicas.