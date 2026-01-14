El Banco Interamericano de Desarrollo anuncia una ayuda de cerca de 4.000 millones de euros para Bolivia

Archivo - El presidente del BID, Ilan Goldfajn - Europa Press/Contacto/Andre Ribeiro - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha anunciado este martes un nuevo paquete de ayuda financiera para Bolivia valorada en 4.500 millones de dólares (más de 3.800 millones de euros), casi seis veces más que las cantidades recibidas por el Ejecutivo boliviano en los últimos tres años.

"Venimos con un mensaje claro: el BID está aquí para demostrar la confianza en este momento de decisión. Nuestra presencia es una señal clara de esta confianza. Estamos construyendo un paquete de hasta 4.500 millones de dólares para el periodo 2026-2028", ha declarado el su presidente, Ilan Goldfajn, en una rueda de prensa recogida por el diario 'El Deber' en la que ha subrayado que este monto "es casi seis veces" mayor que el del período anterior.

Goldfajn ha hecho esta comparecencia en La Paz, en la que ha sido la primera visita de un representante del BID al país sudamericano en los últimos 15 años. Allí ha mantenido un encuentro con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en lo que ha descrito como "momento histórico".

"El BID está aquí para ser el puente que ayuda a que Bolivia vaya al mundo y que el mundo llegue a Bolivia. Un programa que genere confianza, atraiga inversión y mejore la vida de los bolivianos", ha defendido sobre un plan a llevar a cabo en coordinación con el Ejecutivo para facilitar la inversión, citando, como ejemplo, la digitalización de pagos.

Los fondos, ha indicado, se asignarán a sectores como la energía, la minería, el medio ambiente y el turismo, así como al fortalecimiento de las condiciones propicias para la seguridad jurídica en el país.

El mandatario boliviano, por su parte, ha asegurado que su gabinete gestionará los recursos "de manera transparente". "El BID va a ir de la mano con cada inversión que se haga en la patria, por lo tanto, cada dólar y esfuerzo irá transparentado", ha señalado en la comparecencia junto a Goldfajn.

"Que lo sepa Bolivia, los 4.500 millones no son para que el Gobierno disponga. Estos serán para la producción, para el gremial, para el cuentapropista, para el transportista, para el artesano, para el campesino, para el intercultural, para el emprendedor. Estos recursos son para todos los bolivianos", ha declarado.