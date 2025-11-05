Bolivia anula condena a Jeanine Áñez por golpe de Estado y ordena su liberación inmediata

Archivo - La Justicia de Bolivia anula la condena por golpe de Estado a Jeanine Áñez y ordena su liberación inmediata - Diego Valero/ABI/dpa - Archivo

BOLIVIA, 5 Nov (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia determinó este miércoles anular la sentencia de diez años de prisión dictada contra la opositora y ex presidenta autoproclamada Jeanine Áñez por el delito de golpe de Estado y dispuso su inmediata liberación.

El máximo representante del TSJ, Romer Saucedo, comunicó que esta medida se adoptó con el consenso de todos los miembros del tribunal, basándose en "algunos argumentos" como "la retroactividad de la ley". El fundamento principal de esta decisión radica en que el tipo penal aplicado en la condena de Áñez experienció modificaciones después de su sentencia, poniendo en entredicho el cumplimiento del derecho al debido proceso.

Saucedo aclaró a través de sus declaraciones que "esto significa que tiene que recuperar su libertad", subrayando además que este proceso representa el "único proceso" pendiente contra Áñez. La ex mandataria, que en noviembre de 2019, en el marco de una severa crisis política tras la renuncia de Evo Morales bajo la presión de las fuerzas armadas y la oposición, se autoproclamó presidenta del país.

Áñez, quien ejerció la presidencia durante 361 días, fue sentenciada en 2022 por el caso denominado 'Golpe II' a diez años de cárcel por crímenes contra sus deberes y la Constitución. Llevaba más de cuatro años en prisión preventiva en el penal de Miraflores, en La Paz. Este martes, defendió su actuación durante la crisis política de 2019.