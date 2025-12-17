Bolivia anuncia que colaborará con EEUU, la UE y la ONU en un nuevo plan contra el tráfico de cocaína

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo - MINISTERIO DE GOBIERNO DE BOLIVIA EN FACEBOOK

El Gobierno de Bolivia ha anunciado este martes un nuevo plan contra el tráfico de cocaína que incluirá su cooperación con Estados Unidos, la Unión Europea y Naciones Unidas en una situación en la que el país "tiene más coca de la que necesita para usos tradicionales".

"El delito es transnacional y el combate tiene que darse en ese mismo marco. No puedes combatir el narcotráfico aislándote del mundo", ha afirmado el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en una rueda de prensa recogida por el diario boliviano 'El Deber'.

En su comparecencia, ha señalado que La Paz ya ha celebrado reuniones con la Unión Europea, con Naciones Unidas y con agentes policiales de Brasil, mientras espera la llegada de personal especializado en la lucha contra las drogas. En este sentido, ha lamentado lo que ha calificado como "absoluta desconexión" del anterior Ejecutivo con los organismos internacionales, argumentando que debilitó la capacidad estatal para enfrentar redes criminales.

"El anterior Gobierno no quería que se conozcan algunas cifras. Hoy eso cambia", ha destacado, aludiendo así a los nuevos indicadores recogidos por el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), como el potencial de producción de cocaína, el volumen de hoja de coca que no entra en mercados legales, la coca desviada a actividades ilícitas o la expansión de cultivos en zonas autorizadas y no autorizadas, destacados en la misma comparecencia por el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.

Asimismo, Oviedo ha criticado al anterior Ejecutivo, presidido por Luis Arce, por su "permisividad que hubo en el pasado en la erradicación de cultivos de coca", una actitud demostrada "con claridad" por los datos de la UNODC, según ha asegurado.

"Hoy el Gobierno asume este problema de frente, sin discursos negacionistas y sin soluciones simplistas", ha declarado, matizando que "no se trata de erradicar por erradicar", sino que "el desafío es cómo enfrentamos esta tarea de manera integral y sostenible".