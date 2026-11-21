Archivo - Bandera de Bolivia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha anunciado este viernes que impulsará una investigación integral sobre las denuncias de presuntos cobros irregulares, discriminación y presiones políticas en la Agencia de Infraestructura de Salud y Equipamiento Médico (Aisem).

El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, ha asegurado que habrá impunidad ni juicios anticipados, afirmado que su Gobierno no "encubrirá a nadie" y tampoco "condenará a nadie antes de que la justicia haga su trabajo. Además, ha recalcado que también deben investigarse los señalamientos hechos por la exdirectora de la institución contra varios legisladores, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

La investigación comenzó tras una denuncia de presuntos cobros irregulares presentada el pasado 21 de octubre. Según Gálvez, ese mismo día el Ministerio de Salud boliviano solicitó intervenir la institución, con ayuda del Viceministerio de Transparencia y en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc).

Así, el portavoz ha indicado que las investigaciones deben englobar todas las denuncias, incluyendo las relacionadas con supuestos actos de discriminación, cobros para mantener puestos laborales y presiones para distribuir cargos públicos.

Además, Gálvez ha confirmado que deberán esclarecerse las acusaciones contra legisladores que habrían presionado a la exdirectora del Aisem, Daniela Quiroga, para contratar personal e interferir en procesos de licitación.

De esta manera, Quiroga señaló a los diputados Claudia Bilbao, Alejandro Medinaceli y Óscar Alejandro García. Según ella, los dos primeros la enviaban listas de personas para su contratación.

En este sentido, el portavoz ha señalado que el comportamiento de estos dos diputados deberán ser investigados, asegurando que "hay que investigar todo el tema en su integridad (...) y, conforme corresponda, establecer las sanciones si corresponden". Aunque, en un principio, dicha investigación le compete a las instancias de Ética de sus respectivas cámaras legislativas.

Por último, Gálvez ha afirmado que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz "no permitirá cuotas políticas" ni cargos públcios asignados por exigencias de autoridades o legisladores.