Bolivia.- Bolivia asegura que Margarita Robles desconocía y no autorizó la operación origen de la crisis diplomática

Bolivia.- Bolivia asegura que Margarita Robles desconocía y no autorizó la opera - ABI

La Paz asegura que los policías españoles implicados en el incidente continúan en Bolivia

La ministra de Asuntos Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, ha asegurado este lunes que su homóloga española, Margarita Robles, la ha llamado para informar de que desconocía y por tanto no autorizó la operación del pasado viernes en la Embajada de México en La Paz que ha provocado la actual crisis diplomática.

"Me indicó que el ministerio de Relaciones Exteriores desconoce los hechos que habían ocurrido y desautorizaban a los funcionarios que incurrieron a esta ilegalidad", ha afirmado Longaric, según recoge el diario boliviano 'Los Tiempos'.

"Me ha indicado que además de la sorpresa que han tenido, están disgustados y lamenta que hubiese ocurrido. Ratificó la hermandad de ambos pueblos y el deseo de llevar adelante y estrechar relaciones", ha añadido la ministra boliviana.

Por su parte, el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, ha subrayado que los funcionarios españoles involucrados en el incidente continúan en el país. "Los funcionarios españoles no han salido del país. Ellos siguen en Bolivia. No se han movido para nada. Los brazos de Bolivia están abiertos para todos los que respeten nuestras normas, nuestras leyes y a nuestra presidenta", ha señalado.

Murillo responde así a la nota verbal española filtrada a los medios bolivianos y fechada un día antes del incidente en la que informaba de que seis policías españoles iban a salir de Bolivia este sábado. Los policías estarían implicados en el incidente del viernes en la Embajada mexicana, donde aparecieron con la parte inferior del rostro tapada y "presumiblemente armados" según Bolivia en un intentona para evacuar a antiguos dirigentes del Gobierno del expresidente Evo Morales del país.

Murillo ha subrayado que Bolivia es un país soberano y que no permitirán que ningún ciudadano extranjero ingrese "a tratarnos como una colonia" por lo que "haremos cumplir las normas y las leyes".

Además, Murillo ha asegurado que no permitirán salir del país a los dirigentes afines a Morales asilados en la delegación diplomática mexicana porque tienen cuentas pendientes con la justicia. En concreto se ha referido al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana. "No va a tener nunca salvoconducto. Tiene un salvoconducto a la cárcel de Chonchocoro. Es el único que está listo (...). Un delincuente no puede tener salvoconducto", ha indicado en rueda de prensa.

"La Embajadora de México lo ha pedido en tres oportunidades. Tres cartas ha enviado la Embajadora de México pidiendo que se dé mayor seguridad", ha apuntado. Así, ha destacado que hay un contingente policial desplegado en la Embajada mexicana.

Este dispositivo policial fue autorizado también porque hay información de inteligencia sobre amenazas de quema de la residencia de la Embajada de México por personas que culpan a Quintana por la salida del Gobierno del Movimiento Al Socialismo y "quieren que muera dentro de la residencia o para que salga y hacerle justicia comunitaria".

"Obviamente, nuestro deber es cuidar la residencia de los diplomáticos y también cuidar la vida de las personas por más delincuentes que sean y tengan cuentas con el Estado", ha remachado.

Por último, Murillo se ha referido a la reunión mantenida este domingo por Evo Morales en Buenos Aires, donde se encuentra asilado, con dirigentes del MAS, y la ha calificado de "fracaso absoluto".

"Ayer tenía que haber anunciado en Buenos Aires su candidato el expresidente Morales ¿Qué ha pasado? Ha sido un fracaso absoluto. De los mil dirigentes que tenían que haber, han habido 20. Entonces ni siquiera invitando a los amigos del barrio han podido tener algo que sea representativo", ha ironizado Murillo.

"La gente se le está dando la vuelta al señor Morales porque se ha dado cuenta de que ha sido un engaño, un espejismo. La COB (Central Obrera Boliviana), la Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo) le han dicho que los candidatos se eligen en Bolivia", ha subrayado.