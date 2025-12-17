Bolivia colaborará con Estados Unidos, Unión Europea y ONU en plan contra el narcotráfico de cocaína

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo - MINISTERIO DE GOBIERNO DE BOLIVIA EN FACEBOOK

BOLIVIA, 17 Dec (EUROPA PRESS)

El Gobierno boliviano lanzó un novedoso plan de lucha contra el narcotráfico, implicando una colaboración estrecha con Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas, ante la preocupante realidad de que Bolivia posee una cantidad de coca superior a la necesaria para sus usos tradicionales.

Así lo manifestó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante una conferencia de prensa recogida por el periódico 'El Deber', donde resaltó la importancia de un enfrentamiento transnacional al crimen del narcotráfico. "El delito es transnacional y el combate tiene que darse en ese mismo marco. No puedes combatir el narcotráfico aislándote del mundo", enfatizó Oviedo.

El ministro informó que ya se realizaron encuentros con la Unión Europea y con Naciones Unidas, además de interacciones con agentes policiales de Brasil. También señaló la anticipación por la llegada de especialistas en la materia. Oviedo lamentó la "absoluta desconexión" con organismos internacionales observada durante la gestión anterior, lo que a su juicio, mermó la capacidad del Estado para afrontar a las redes criminales.

Oviedo criticó la gestión del anterior presidente, Luis Arce, por la "permisividad que hubo en el pasado en la erradicación de cultivos de coca", una actitud que, según dijo, queda demostrada "con claridad" en los datos suministrados por la UNODC.

Con una visión de enfrentar este problema de manera abierta y realista, sin caer en negacionismos o simplificaciones, el Gobierno actual proyecta una estrategia integral y sostenible contra el narcotráfico. Esto incluye un detalle de acciones a seguir basadas en los nuevos indicadores proporcionados por el Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2024 de la UNODC, explicó el viceministro de Defensa Social, Ernesto Justiniano.

El desafío ahora radica, según las propias palabras de Oviedo, en cómo encarar esta problemática de forma integral y sostenible, más allá de una simple erradicación de cultivos, demostrando un compromiso firme del Gobierno boliviano en esta nueva campaña contra el narcotráfico.