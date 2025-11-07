Bolivia evalúa medidas legales y remoción de jueces tras caso Jeanine Áñez

Archivo - La Justicia de Bolivia estudia "acciones legales" y destituciones de jueces por el caso de Jeanine Áñez - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

BOLIVIA, 7 Nov (EUROPA PRESS)

Este jueves, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Rómer Saucedo, informó que el Consejo de la Magistratura iniciará "acciones legales" para determinar si los jueces involucrados en el caso Golpe II contra Jeanine Áñez, quien recientemente vio anulada su condena de diez años de cárcel, incurrieron en "faltas graves y gravísimas". Esto podría llevar a la destitución de algunos de ellos si se confirma que ajustaron su conducta a dichas faltas.

"El Consejo (de la Magistratura) se ha manifestado, ellos van a iniciar acciones legales para verificar si adecuaron su conducta a faltas graves y gravísimas y si lo hicieron, el Consejo va a tomar acciones y posiblemente haya algunos jueces destituidos", expresó Saucedo según recoge el diario boliviano 'El Deber'.

Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, añadió que hasta el momento no han recibido notificación alguna respecto a la decisión del Supremo sobre el caso de Áñez y que es necesario primero clarificar si la resolución solicita "una auditoría o un proceso contra los jueces que actuaron sin competencia".

Si un juez asumió competencia de manera indebida, "ésta es como una falta gravísima y su sanción es la destitución", enfatizó Baptista, quien recalcó que el Consejo aún no conoce la resolución de manera formal, sino solo a través de los medios de comunicación.

Jeanine Áñez, que se autoproclamó presidenta de Bolivia en noviembre de 2019 y es una figura destacada de la oposición boliviana, demandó este año al Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades. La exmandataria salió de la prisión de Miraflores, en La Paz, donde estuvo detenida casi cinco años, tras la anulación de su condena por el alto tribunal el día anterior.