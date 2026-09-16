Bolivia extradita a EEUU a un coronel reclamado por su presunta relación con el narcotráfico

Archivo - Bandera de Bolivia - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia ha ordenado extraditar al coronel de las Fuerzas Armadas bolivianas Henry Richard Crespo Guzmán a Estados Unidos, que lo reclama alegando supuestos vínculos con el narcotráfico.

"La Sala Plena del TSJ falla declarando procedente la solicitud de extradición del ciudadano Henry Richard Crespo Guzmán, de nacionalidad boliviana, para que sea entregado de manera inmediata conforme las formalidades legales, por intermedio del Ministerio de Exteriores a la Embajada de Estados Unidos de América", reza el auto judicial recogido por el diario boliviano 'El Deber'.

El coronel fue arrestado en respuesta a la solicitud de extradición de Washington el 29 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, en el centro del país, y fue trasladado a prisión mientras la Justicia boliviana decidía su postura, como ha terminado haciendo más de dos semanas después.