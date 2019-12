Bolivia.- Bolivia lamenta que Argentina permita la actividad política de Evo Morales y anuncia acciones legales

Publicado 16/12/2019 23:30:24 CET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia del Gobierno de Bolivia, Yerko Núñez, ha lamentado este lunes la postura del Gobierno del presidente argentino, Alberto Fernández, que permitiría al expresidente boliviano Evo Morales implicarse en actividades políticas y ha anunciado que podrían presentar denuncia en instancias internacionales.

"Lo que ha originado esta convulsión social fue el fraude, la sedición y el terrorismo por parte del expresidente Evo Morales (...). Está claro que hay un interés de Argentina de favorecer a Evo Morales, pero nosotros vamos a hacer las denuncias correspondientes ante las instancias internacionales", ha afirmado Núñez, según recoge el diario boliviano 'Página Siete'.

"Será la canciller la que tenga que hacer la denuncia correspondiente y donde corresponde porque no puede ser que haya convenios internacionales y que un país deje que una persona nuevamente esté causando sedición, terrorismo, por un fraude que se ha llevado acá en nuestro país", ha añadido Núñez.

El jefe de gabinete de Fernández, Santiago Caifero, ha declarado que Morales "tiene la libertad de expresión para declarar, pensar y decir lo que quiera" de la misma forma que "un ciudadano argentino".

Aclaró además que la petición de no hacer declaraciones políticas por parte del ministro de Asuntos Exteriores, Felipe Solá, se encuentra vinculada a la condición de asilado político, pero no en la de refugiado porque "no tiene esa limitación".

El pasado jueves, Morales llegó a Argentina tras haber pasado 24 días en México y haber salido a Cuba por "consulta médica", tras dimitir el pasado 10 de noviembre tras las presiones de Policía y Ejército y en medio de una ola de protestas de la oposicón. Los afines a Morales y varios dirigentes latinoamericanos denuncian que ha sido un golpe de Estado.