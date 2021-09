Bolivia pide a la CIDH que declare "inadmisible" la cautelar presentada por Áñez para salir de prisión

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Procuraduría General de Bolivia ha comunicado este viernes que ha entregado la información sobre el estado de la expresidenta Jeanine Áñez requerida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la vez ha solicitado que declare "inadmisible" la cautelar que ha presentado para poder salir de prisión.

"Anoche hemos presentado a la Comisión un documento (...) que da respuesta a la solicitud de información requerida y en las partes más importantes (...) podríamos indicar que como Estado hemos encontrado que no existen elementos que fundarían una solicitud", por lo que "hemos pedido que se declare inadmisible dicha medida", ha informado el procurador, Wilfredo Chávez.

A finales de agosto, la defensa de Áñez solicitó amparo a la CIDH debido su mal estado de salud y por "las amenazas, hostigamientos y agresiones" que estaría sufriendo en la cárcel de Miraflores, en La Paz, en la que está recluida desde marzo mientras se investiga su posible implicación en el caso 'Golpe de Estado'.

"Hemos despachado el informe anoche dentro del plazo previsto por la CIDH, no hemos pedido mayor plazo adicional, está bastante clara la información a objeto de cerrar cualquier especulación. Esperamos como Estado que sea desestimada esa medida", ha contado Chávez, informa el diario boliviano 'La Razón'.

Además de Áñez, también se solicitó una cautelar para su hija, Carolina Ribera. Sin embargo, Chávez ha recordado que ese caso "no se ha instalado proceso judicial" así que "no existe grado de persecución" alguno y menos los requisitos necesarios para obtener una cautelar, por lo que no hay información al respecto.

Hace unos días, el Gobierno de Bolivia ya adelantó que la CIDH no pediría la puesta en libertad de Áñez, pues solo actúa en casos de "extrema emergencia", como penas de muerte o expulsión de algún ciudadano, según contó el ministro de Justicia, Iván Lima.

"En el peor escenario, ellos le dirían al Órgano Judicial que revise la situación de la señora Áñez, no es que vaya a haber una orden que diga que la señora Áñez sale de la cárcel y se va a su casa", expuso.

Áñez, en prisión preventiva desde marzo --acusada de sedición, terrorismo, conspiración y genocidio, entre otros delitos, por su rol en el marco de la crisis postelectoral de 2019--, intentó suicidarse a mediados de agosto, en pleno deterioro de su estado de salud, según denunció su círculo.