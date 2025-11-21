Bolivia se prepara para celebrar elecciones municipales y regionales el 22 de marzo de 2026

BOLIVIA, 21 Nov (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha establecido el 22 de marzo de 2026 como la fecha para la próxima ola de elecciones municipales y regionales en el país. Sin embargo, figuras políticas clave como el expresidente Evo Morales con su partido Evo Pueblo y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre, se verán excluidos de la contienda, debido a que no lograron obtener la personalidad jurídica necesaria para el pasado 20 de agosto.

En estos comicios, los ciudadanos bolivianos serán convocados para seleccionar a representantes de más de 5.000 puestos políticos, que incluyen gobernaciones en nueve departamentos –donde se anticipa una posible segunda vuelta electoral– y 342 alcaldías, entre otros cargos en concejos municipales y departamentos. 'El Deber', uno de los principales diarios del país, fue parte de los medios que informaron sobre estos detalles. Se tiene previsto que las autoridades electas asuman sus funciones el 3 de mayo de 2026.

La convocatoria a las urnas se produjo horas después de que Rodrigo Paz, Presidente de Bolivia, promulgara la Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales. Esta ley fue aprobada apresuradamente por ambas cámaras legislativas, destacando el esfuerzo por garantizar un proceso electoral ordenado y transparente ante la sociedad boliviana.