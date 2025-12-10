Bolivia reanuda relaciones diplomáticas con Israel tras corte por ofensiva en Gaza en 2023

Israel/Bolivia.- Bolivia retoma relaciones diplomáticas con Israel, rotas desde finales de 2023 por la ofensiva en Gaza - GIDEON SAAR EN X

BOLIVIA, 10 Dec (EUROPA PRESS)

Israel y Bolivia restauraron sus lazos diplomáticos tras una breve ruptura, marcando el inicio de una nueva era de cooperación bilateral. Este histórico acuerdo fue firmado en Washington D.C. por el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, y su par boliviano, Fernando Aramayo, quienes previamente anticiparon este movimiento después de la victoria electoral de Rodrigo Paz en Bolivia el mes pasado.

Este restablecimiento de relaciones ocurre en un momento crucial para Bolivia, bajo una administración que busca diversificar sus alianzas a nivel internacional. Desde La Paz se celebra este pacto como "un retorno a la confianza, a la cooperación inteligente y a los lazos que siempre existieron" y ahora se ven fortalecidos con una perspectiva renovada y moderna.

La reconciliación abre puertas a numerosas oportunidades de intercambio en campos como la ciencia, el emprendimiento, la medicina, la agricultura y la educación, beneficiando a ambos países. Bolivia e Israel se embarcan así en un renovado camino conjunto hacia un futuro más estable, seguro y próspero para sus pueblos.

La decisión de retomar las relaciones llega después de que el expresidente Luis Arce cortara lazos con el gobierno de Benjamin Netanyahu en reacción a la ofensiva militar en la Franja de Gaza, iniciada después de ataques por parte de Hamás el 7 de octubre de 2023, lo que resultó en aproximadamente 1.200 muertes y 250 secuestros. Bolivia se posicionó entre los primeros países latinoamericanos en tomar tal medida, criticada por Israel como una "rendición ante el terrorismo".