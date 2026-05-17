Bolivia repliega a las fuerzas del orden tras el "éxito" del operativo 'Corredor Humanitario'

Archivo - Rodrigo Paz toma posesión como presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia para el mandato 2025-2030, en el edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el centro de La Paz. En noviembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Javier Mamani - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz oficial de la Presidencia de Bolivia, José Luis Gálvez, ha informado este sábado de que el Gobierno ha ordenado el repliegue de las fuerzas del orden tras el "éxito" del operativo 'Corredor Humanitario', el cual ha permitido el ingreso de oxígeno, combustible y medicamentos a la capital, en medio de los bloqueos y enfrentamientos derivados de las protestas civiles.

Gálvez ha asegurado que la intervención de la policía y de las Fuerzas Armadas no tenía como fin confrontar a los manifestantes, sino garantizar el abastecimiento de recursos esenciales para los hospitales y los servicios básicos.

"El objetivo humanitario era que los insumos críticos pudieran llegar inmediatamente a la ciudad y eso se ha conseguido. Queremos cuidar la vida de los enfermos y de los paceños", afirmó el portavoz durante una rueda de prensa.

De esta manera, Gálvez ha resaltado la labor de los efectivos policiales y militares desplegados en las carreteras bloqueadas, asegurando que las fuerzas del orden operaron bajo estrictos criterios de contención y prescindiendo en todo momento del uso de armamento letal.

Efectivos de las fuerzas de seguridad de Bolivia pusieron en marcha este sábado la operación 'Corredor Humanitario' para la dispersión de los bloqueos que mantenían cercada la capital del país, La Paz.

El operativo policial y militar comenzó de madrugada, cuando lograron levantar varios puntos de bloqueo en rutas estratégicas y habilitar el paso de convoyes con alimentos, combustible y otros suministros hacia La Paz y El Alto. Sin embargo, con el avance de la mañana, los movilizados se reorganizaron y retomaron las medidas de presión.

En Huajchilla los activistas apostados en cerros y en torno a la carretera lanzaron piedras y utilizaron cartuchos de dinamita para frenar el avance de los efectivos de seguridad. Además, encendieron fogatas en la vía para obstaculizar la circulación y sostener el bloqueo.

Mientras, en La Ceja de El Alto, los manifestantes también superaron la presencia policial y avanzaron sobre las vías de alta circulación. Desde allí lanzaron piedras contra vehículos del transporte público, patrullas policiales y equipos de prensa que cubrían los hechos.

La Policía respondió en ambos sectores con gases lacrimógenos para intentar dispersar a los manifestantes y recuperar el control de estas vías tras más de dos semanas de bloqueos.