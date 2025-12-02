Bolivia suprime visados para ciudadanos de ocho países, incluyendo EEUU e Israel

Archivo - Bolivia.- Bolivia elimina la necesidad de visados para ocho países, incluidos EEUU e Israel - Europa Press/Contacto/Christian Lombardi - Archivo

BOLIVIA, 2 Dec (EUROPA PRESS)

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia, anunció este lunes la supresión de la exigencia de visas para ciudadanos de ocho países, incluidos Estados Unidos, Israel y Emiratos Árabes Unidos. Esta medida, según el mandatario, busca incentivar el turismo y con ello, reactivar la economía boliviana afectada por la falta de visitantes.

"Hemos decidido eliminar las visas para una serie de países, una medida que permitirá recuperar visitantes perdidos y reactivar la economía mediante el turismo", manifestó Paz en una publicación en la red social X. El presidente argumenta que Bolivia perdió más de 80 millones de dólares debido a las restricciones de visados, considerándolas un obstáculo más que un beneficio para el país.

Comparando cifras turísticas, Bolivia y Perú recibieron en 1994 un número similar de turistas, pero para 2024 las cifras divergieron significativamente, situándose Bolivia con 650.000 visitantes frente a los 3,5 millones que recibió Perú. Esto evidencia, según Paz, el impacto negativo que las políticas de visado han tenido en la industria turística boliviana.

Cintya Yáñez, ministra de Turismo, señaló que desde la imposición de visas a ciudadanos de Estados Unidos en 2007 y a israelíes en 2014, Bolivia dejó de recibir aproximadamente 900 millones de dólares en gasto turístico. Además de Estados Unidos e Israel, la lista de países exentos de visa incluye a Corea del Sur, Sudáfrica, Bulgaria, Malta, Rumanía y Emiratos Árabes Unidos, informó durante una rueda de prensa.

Fernando Aramayo, ministro de Exteriores, sostuvo que las medidas adoptadas buscan corregir decisiones "ideológicas" de gobiernos anteriores y mejorar la imagen internacional de Bolivia. "Hay que devolverle confianza al mundo; Bolivia debe mostrar que es un lugar seguro para visitar", enfatizó Aramayo, indicando que el gobierno tiene planes de ampliar aún más la lista de países exentos de visa.