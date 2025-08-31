Camacho pide la liberación de la expresidenta Jeanine Áñez tras el giro político en Bolivia

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gobernador de la provincia boliviana de Santa Cruz y figura opositora Luis Fernando Camacho, ha defendido la necesidad de que sea liberada la expresidenta Jeanine Áñez, acusada de varias muertes durante la represión de protestas, aprovechando el giro político que supone que el Movimiento Al Socialismo (MAS) se haya quedado fuera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tras la primera vuelta celebrada el 17 de agosto.

"Que no pierda la fe. Pronto va a llegar la Justicia. El caso de ella está saliendo de a poco, que se mantenga firme, que no agache la cabeza. Esta prueba tan grande que hemos tenido, nos da el mensaje claro de que debemos mostrar a la ciudadanía lo que significa salir con la fe intacta, con el honor y los principios sin haber negociado con el Movimiento Al Socialismo", ha argumentado Camacho este sábado en declaracione recogidas por el diario boliviano 'El País'.

Áñez está en detención preventiva, mientras que sus aliados políticos Marco Antonio Pumari y el propio Camacho fueron liberados el 29 de agosto. Camacho estuvo casi 1.000 días en la cárcel de Chonchocoro sin sentencia alguna.

"Marco y yo tenemos una amistad muy grande, le tengo mucho cariño, Marco ha sufrido también igual lo que ha sido la persecución. En este momento, lo que interesa es que ya Marco recibió su libertad, ahora le toca a la expresidenta Jeanine, de que pueda tomar su libertad, es lo que queremos, y que se acabe la persecución de presos políticos, que se acabe el revanchismo", ha apelado Camacho.

El gobernador cruceño ha puesto en valor los cambios en la Justicia boliviana que atribuyó a Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Camacho y Pumari fueron acusados de liderar protestas violentas en la región de Santa Cruz, históricamente hostil a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Áñez está acusada de ordenar una represión que dejó 37 muertos y más de 200 heridos durante las protestas por la salida del presidente Evo Morales que, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, acabó renunciando a su triunfo en las elecciones de octubre de 2019 y huyendo posteriormente a México.

El 17 de agosto se impuso como primera opción en las elecciones presidenciales el conservador Rodrigo Paz Pereira, que se disputará la Presidencia de Bolivia el próximo 19 de octubre con el segundo más votado, el expresidente y también conservador Jorge 'Tuto' Quiroga.