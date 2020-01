Bolivia.- El candidato del MAS regresa este martes a Bolivia para comenzar su campaña electoral

Publicado 28/01/2020 1:46:04 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Luis Arce, el candidato presidencial del partido del expresidente Evo Morales, Movimiento al Socialismo (MAS), ha anunciado que regresará este martes a Bolivia para comenzar su campaña electoral para las elecciones del 3 de mayo.

"Mañana voy a estar en Bolivia", ha informado el exministro de Economía durante una rueda de prensa recogida por el diario local 'La Razón', aunque ha insistido en que en el país no existen garantías suficientes para hacer una campaña electoral.

"Las condiciones en este momento no son las mejores para realizar una campaña electoral", ha indicado, al tiempo que ha señalado que los dirigentes de su partido están siendo "perseguidos y amedrentados" en Bolivia. "No hay condiciones para realizar una campaña, no hay libertad de expresión", ha zanjado.

La Fiscalía boliviana ha aclarado este lunes que no existe ninguna orden de arresto en vigor contra Arce, a pesar de las investigaciones abiertas por el Ministerio Público.

El Gobierno interino de Bolivia ha asegurado que Arce tiene "cuentas pendientes" con la Justicia. La fiscal Heidi Gil ha incluido al exministro de Economía dentro de los investigados por un presunto fraude del Fondo Indígena.

Sin embargo, el Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, ha subrayado que no se ha emitido "en ningún momento" una orden de detención contra Arce, que abandonó Bolivia como otros miembros del Gobierno de Morales tras la dimisión de este último como presidente.

Con las elecciones presidenciales del 3 de mayo, Bolivia aspira a zanjar la crisis política que estalló por las "irregularidades" en los comicios del pasado 20 de octubre. Más de 30 personas murieron en los enfrentamientos entre simpatizantes y detractores de Morales y con las fuerzas de seguridad.