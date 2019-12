Bolivia.- Choquehuanca, posible candidato presidencial del MAS, promete luchar por la paz en Bolivia

Publicado 23/12/2019 21:30:11 CET

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El excanciller boliviano David Choquehuanca ha afirmado este lunes que está dispuesto a ser candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) y que, en caso de serlo, luchará por la paz y unidad de su país.

"En caso de que las bases decidan que yo sea candidato, lo aceptaré (...). No tenemos que seguir profundizando la polarización, tenemos que luchar contra el individualismo, el egocentrismo, antropocentrismo y el eurocentrismo. En Bolivia estamos en un proceso de recuperación de nuestros saberes. Tenemos que trabajar por la cultura de la paz", ha afirmado Choquehuanca en una entrevista con la agencia de noticias rusa Sputnik realizada en Montevideo.

Choquehuanca ha destacado que los líderes políticos tienen que trabajar por la paz, unidad y hermandad de los pueblos. El dirigente agregó que un líder tiene que construir una sociedad complementaria, buscando la felicidad de los pueblos en vez del desarrollo económico.

"Además, tenemos que iniciar el proceso del Pachakuti, que significa abrir los ojos ante un mundo desordenado que vive una crisis global del capitalismo que genera pobreza, crisis ambiental, energética, de valores e institucional. El Pachakuti dice abran los ojos. No podemos seguir como estamos", ha argumentado.

El excanciller dijo que los ciudadanos y los líderes necesitan escucharse entre sí. "Luego del Pachakuti, hay que hablar sobre la ideología de la paz, que significa no soy yo, somos nosotros, lo cual implica la muerte del egocentrismo, antropocentrismo y eurocentrismo", ha añadido.

Por otro lado, Choquehuanca ha indicado que durante el Gobierno del MAS hubo actos de corrupción que no pueden ser ignorados, por lo que su partido debe comenzar un proceso de autocrítica para "abrir los ojos". "Si usted ve nuestra gestión pública vamos a encontrar actos de corrupción y no tenemos que cerrar los ojos frente eso. No solo hay que ver lo que nos gusta. El comandante (venezolano) Hugo Chávez decía que la burocracia y la corrupción son operaciones contrarrevolucionarias dentro de un proceso revolucionario", ha señalado Choquehuanca.

El excanciller dijo que su partido ha cometido varios errores y que el primero es no haber tocado la burocracia del Estado. "Hemos llegado al Gobierno no para administrar eficientemente el modelo que hemos heredado. Hemos venido a cambiar. La burocracia es uno de los temas que hay que cambiar porque perjudica a cualquier proceso revolucionario (...) como en todas partes del mundo, hay corrupción que daña cualquier proceso revolucionario, tenemos que ser autocríticos", ha explicado.

PROCESO INTERNO DE DESIGNACIÓN DE CANDIDATO

El MAS aún no ha designado quién será candidato a la presidencia después de su líder, el expresidente Evo Morales huyera del país tras dimitir presionado por la Policía y el Ejército. Morales ha renunciado a ser candidato, pero el 7 de diciembre fue elegido jefe de campaña para los próximos comicios que buscan normalizar la situación política en el país andino.

Choquehuanca sería uno de los favoritos para hacerse con la candidatura del MAS, ya que cuenta con apoyos en Santa Cruz (este), La Paz (oeste) y Cochabamba (centro), pero también se barajan otros nombres, como el del joven militante Andrónico Rodríguez.

Este 29 de diciembre la dirección del MAS se reunirá en Buenos Aires para definir cómo y cuándo se designarán los candidatos para las próximas elecciones generales.

Choquehuanca, que fue dirigente de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y del Movimiento Campesino Indígena, nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad aymara de Cota Cota Baja, en el departamento de La Paz. Aprendió a hablar español a los siete años y antes se comunicaba solamente en aymara.