La CIDH reitera su preocupación por el auge de la conflictividad social en Bolivia

Archivo - Bandera de Bolivia - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado nuevamente sus preocupaciones ante el auge de la violencia social de la que está siendo testigo Bolivia en el marco del bloqueo de carreteras indefinido convocado por organizaciones sindicales y civiles contra el presidente, Rodrigo Paz, por lo que han instado tanto a las autoridades como a la población civil a abogar por la vía diplomática.

"La CIDH reitera su preocupación ante la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el marco de las protestas iniciadas en mayo de 2026 y llama al Estado y a la sociedad toda a priorizar el diálogo para atender las demandas sociales", ha expresado este sábado el organismo en un escueto comunicado difundido en redes sociales.

En el mismo escrito, la institución ha señalado que toda medida de Estado de excepción ha de ampararse en la Convención Americana de Derechos Humanos, siendo de especial relevancia en este contexto el artículo 27 de la misma, así como en lo que ha denominado como "estándares interamericanos".

Además, ha agregado, "debe atender la necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad y control jurídico de las medidas".

Este llamado de atención llega tras darse a conocer que al menos 26 civiles han resultado heridos y dos policías han sido heridos de bala durante una operación para el desbloqueo de la carretera de San Julián, en el este del país, según han informado las autoridades boliviana este mismo sábado.

En este contexto, el presidente boliviano señalaba este viernes que no descarta recurrir a la declaración del estado de excepción si persisten los bloqueos de carreteras y las protestas que "asfixian" la economía del país desde hace semanas. El mandatario advirtió, no obstante, de que la medida constitucional se mantendrá como última opción para garantizar los servicios básicos, el libre tránsito y el suministro de combustibles.