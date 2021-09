Cientos de personas se manifiestan en la ciudad de Santa Cruz para pedir respeto a la wiphala

La Gobernación de Santa Cruz califica la manifestación de "asalto" y retira las banderas colocadas por los manifestantes

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han marchado este martes en la ciudad de Santa Cruz para pedir respeto a los símbolos de Bolivia, en particular para la bandera indígena wiphala, en el marco de la tensión entre las autoridades estatales y las de la Gobernación de Santa Cruz a cuenta de la enseña.

Los manifestantes, afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), han concluido la manifestación frente al edificio de la Gobernación de Santa Cruz, donde han izado dos wiphalas y otra bandera con una flor de patujú --un símbolo que representa la identidad de pueblos indígenas del oriente boliviano, que se encuentran entre los departamentos de Santa Cruz y Beni--.

Los participantes en la protesta, que también portaban banderas tricolor, han lanzado huevos contra el edificio, según recoge el diario boliviano 'La Razón'.

Tras la movilización, las autoridades de Santa Cruz han calificado de "asalto" la protesta y los funcionarios han retirado las wiphalas izadas por los movilizados. En su lugar han colocado la bandera cruceña, según ha recogido el diario 'El Deber'.

"Hemos sido arremetidos por un grupo de vándalos y delincuentes, porque ese es el calificativo que se le puede dar a esa gente que ha venido", ha censurado el secretario de Seguridad Ciudadana, Rubén Suárez, que ha acusado a los manifestantes de estar "pagados" u "obligados" a participar en la marcha.

De forma paralela, ha advertido de que las autoridades cruceñas no se prestarán a las "provocaciones" del MAS y ha avisado de que no se permitirá que estas situaciones vuelvan a ocurrir. "No vamos a volver a permitir lo que ha ocurrido hoy día, que es un asalto de forma criminal el venir a imponer algo y no venir de forma pacífica a hablar con miembros de la Gobernación", ha señalado.

"Recomendamos que estas personas depongan esa actitud que lleva a la confrontación y trabajemos, pues para eso hemos sido elegidos", ha concluido.

La tensión en torno a la wiphala ha crecido a raíz de lo ocurrido a finales de la semana pasada en los actos protocolarios por la efeméride de Santa Cruz. El Gobierno y sectores afines al MAS denuncian la actitud del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ante la enseña.

Durante esa jornada, sus seguidores también protagonizaron un "acto de agravio a la wiphala" al bajarla abruptamente del mástil en el que fue izada por el ahora vicepresidente, David Choquehuanca. Las autoridades bolivianas han anunciado dos demandas contra Camacho y el presidente, Luis Arce, hizo un llamamiento a respetar la wiphala.