Bolivia/Colombia.-AMP.-Bolivia expulsa a la embajadora de Colombia tras hablar Petro de "insurrección popular"

Archivo - Imagen de archivo de un policía de Bolivia durante las protestas. - Radoslaw Czajkowski/dpa - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bolivia han solicitado a la embajadora de Colombia en el país, Elizabeth García, "concluir sus funciones diplomáticas" en el territorio boliviano en respuesta a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre las protestas en el país que describió como una "insurrección popular".

El Ministerio de Exteriores boliviano ha reflejado en un comunicado su expulsión y ha señalado que le otorga "el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes" para abandonar el país. "La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional y de las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que se considera "indispensable" que toda "valoración o pronunciamiento externo respecto a la situación interna del país se desarrolle con responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente".

Es por ello que el país "reafirma que las diferencias políticas y sociales internas deben resolverse exclusivamente dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos, sin interferencias externas que puedan alterar la estabilidad institucional o profundizar la polarización".

"La presente decisión no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y Estados", subraya el texto, que apunta a que se mantendrán los canales diplomáticos abiertos "en estricto apego al Derecho Internacional, a los principios de la Carta de Naciones Unidas y al respeto recíproco que debe regir las relaciones entre Estados".

Así ha respondido el Gobierno boliviano a las palabras de Petro, que ha afirmado que esa supuesta insurrección sería una respuesta a la "soberbia geopolítica" y se ha ofrecido a plantear "fórmulas pacíficas para poner fin a la crisis" en Bolivia.

Sus palabras, sin embargo, fueron aplaudidas por el expresidente boliviano Evo Morales, al que siguen muchos de los sectores detrás de las fuertes protestas contra el Gobierno de Bolivia y que ha agradecido la postura de Petro "por comprender el verdadero proceso que vive el país y no seguir la narrativa falsa que se difunde".

REACCIÓN DE PETRO

El propio Petro ha abordado posteriormente la decisión de expulsar a la embajadora colombiana y ha alertado de que "se está pasando a extremismos". "Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase", ha declarado, al tiempo que ha propuesto intervenir para "mediar en el diálogo" entre las partes en Bolivia.

"Lo que sabemos que pasa en Bolivia hasta este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un Gobierno que está cuestionado por ese pueblo", ha aseverado, en la misma línea que en anteriores ocasiones.

Además, ha lamentado que la situación puede acarrear consecuencias a nivel interno: "Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra un gran diálogo nacional en ese país o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer".