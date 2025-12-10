Detenido el expresidente de Bolivia Luis Arce, según denuncia la que fuera su ministra de Presidencia

Archivo - El presidente de Bolivia, Luis Arce - Europa Press/Contacto/Javier Mamani - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Bolivia Luis Arce ha sido detenido este miércoles, según ha denunciado la que fuera su ministra de la Presidencia María Nela Prada, supuestamente en el marco de una investigación por presunto desvío de capitales del Fondo Indígena en el periodo en el que fue ministro de Economía.

"Quiero denunciar ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional que hace un momento acaban de secuestrar al expresidente Luis Alberto Arce (...) por Sopocachi, barrio de la ciudad de la Paz", ha declarado a través de un vídeo publicado en su perfil de la red social Facebook.

Prada ha explicado que se está dirigiendo a la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), unidad especializada de la Policía boliviana, donde supuestamente ha sido trasladado el ex jefe de Estado del país latinoamericano.

"En este momento estoy dirigiéndome hacia ese lugar, para ver si es que lo tienen ahí secuestrado de manera totalmente ilegal", ha expresado, insistiendo en que se trata de "un secuestro de manera totalmente ilegal" que ha tenido lugar cuando "se encontraba solo".