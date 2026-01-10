Detienen al exministro de Obras Públicas de Bolivia por un delito de perjuicio económico

Archivo - Bandera de Bolivia. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Bolivia ha detenido al exministro de Obras Públicas Edgar Montaño, que ejerció sus funciones durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), por su gestión en la construcción de una carretera por la que habría causado un perjuicio económico al Estado de Bolivia de casi 2,5 millones de dólares (2,15 millones de euros).

Montaño ha sido arrestado en la ciudad de Santa Cruz por efectivos de la Policía y ha sido conducido al aeropuerto de la capital cruceña para ser trasladado a la sede de Gobierno en La Paz, según ha informado el ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, en declaraciones recogidas por la cadena estatal Bolivia TV.

"Los delitos por los que se ha detenido a este individuo son conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. El daño económico ocasionado por este exministro de Estado asciende a 2,49 millones de dólares", ha indicado Oviedo.

El exministro presuntamente utilizó un tipo de cambio más elevado que el oficial para realizar el pago a la empresa encargada de la obra, resultando en un sobrecoste del proyecto.

"Lo que se acordó con la empresa es un sobreprecio, que hoy queda esclarecido, y será en la instancia jurisdiccional competente donde el exministro establecerá su defensa", ha añadido el ministro de Gobierno de Bolivia.

El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para Edgar Montaño y ha añadido que al menos otras nueve personas están siendo investigadas por esta misma causa.