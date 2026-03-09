Archivo - Bolivia.- La Justicia dicta 90 días de prisión preventiva contra la exgerente de YPFB por usurpación de funciones - YPFB - Archivo

BOLIVIA, 19 Feb (EUROPA PRESS)

El Poder Judicial de Bolivia dictó 90 días de cárcel preventiva para Gabriela Delgadillo, exgerente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), imputada por presunta usurpación de funciones y actos contrarios a la economía. La decisión fue tomada tras una audiencia cautelar donde la Fiscalía presentó argumentos sobre su actuación indebida como gerente, incluyendo la firma de documentos como si fuera vicepresidenta de la estatal petrolera.

El fiscal Daniel Ortuño defendió que las pruebas recolectadas apuntan a una presunta comisión del delito de usurpación de funciones y mencionó que otro funcionario se encuentra bajo investigación, reportó el diario 'El Deber'.

Delgadillo cuestionó el fallo judicial calificándolo de "político" y lamentó que no se valoraran sus pruebas. Afirmó que su gestión en YPFB siempre se ajustó a la normativa y que todas las designaciones fueron legítimas. "La decisión judicial es injusta y política", insistió.

La argumentación de Delgadillo radica en que fue imputada por "haber firmado con un sello que supuestamente no tengo designación", tal como lo reiteró su abogado, Ariel Góngora. Este último aclaró que no existen contratos firmados por su defendida, sino documentos sellados. Góngora también indicó que Delgadillo tenía la suplencia y estaba debidamente designada y que están solicitando dicha documentación a través de requerimiento fiscal.

Ante esta situación, el abogado de Delgadillo anunció que presentaron una apelación, esperando que sea resuelta por los vocales de sala. La exgerente fue detenida el lunes por la supuesta usurpación de funciones, y su arresto también se relaciona con el caso 'Botrading', un escándalo por la presunta compra de combustibles a precios inflados que habría beneficiado a varios exmiembros de YPFB.