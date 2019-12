Bolivia.- Difunden un audio en el que Pumari pide a Camacho 250.000 dólares por ser compañero de fórmula en Bolivia

Publicado 08/12/2019 23:02:21 CET

El presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Antonio Pumari, habría pedido al expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, una suma de 250.000 dólares y el control de dos aduanas a cambio de acceder a ser su compañero de fórmula en las próximas elecciones presidenciales.

El propio Pumari pide a Camacho estas condiciones en una grabación de audio publicada este domingo por Gigavisión y que él mismo ha reconocido como auténticas, aunque asegura que el dinero era para financiar la campaña electoral.

La grabación se realizó el pasado martes en Santa Cruz y en ella Camacho le reprocha que estaría "pagado por una candidatura" al acceder a sus peticiones.

"Estoy pagando prácticamente por una candidatura cuando hablamos de los 250.000 dólares y no es correcto. Cuando hablamos de las aduana, no es mi gobierno y te lo dije", afirma Camacho, a lo que Pumari responde: "No ha sido condicionamiento. Era tener la logística necesaria para poder movilizarnos y así asumir la responsabilidad. El tema de la Aduana es por simple responsabilidad de Potosí, nada más, no hemos negociado en ningún momento ministerios".

Camacho replica entonces que ha decidido ir solo a las elecciones por "conciencia". "Entonces yo anoche decidí que voy a ir tranquilo y usted vaya tranquilo con quien quiera ir (...). Yo no puedo con mi conciencia porque he hecho todo lo correcto y entrar con un vicepresidente que me condiciona con plata y con aduana, no puedo ir", dijo.

En respuesta a la filtración, Pumari ha explicado que la cantidad solicitada era para financiar la campaña. "Si se encara una campaña yo voy a necesitar independencia, voy a hacer una campaña muy distinta a él, por lo cual se va a necesitar la logística, la logistica necesaria (...) No hemos hablado en ningún momento de un pago, solo hemos hablado de logística para campaña", ha declarado Pumari a 'El Potosí'.

Así, ha reprochado que esta grabación supone el inicio de una "guerra sucia" de cara a los nuevos comicios. "Decepción que utilicen toda la bajeza posible para defenestrar a Marco Pumari. Se nota que hay miedo y que Marco Pumari ha significado un obstáculo en los intereses de las diferentes personas (...). Hoy vemos que la guerra sucia ha empezado", ha señalado.

El Comité Cívico Potosinista aprobó el sábado que Pumari se presente como candidato presidencial tras una jornada en la que reprochó a Camacho que con su candidatura estaba dividiendo al este y al oeste del país.