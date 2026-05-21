Dimite el ministro de Trabajo de Bolivia para "pacificar" el país en medio de fuertes protestas

Archivo - En el centro de la imagen, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz - Europa Press/Contacto/Li Mengxin - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Trabajo de Bolivia, Edgar Morales, ha presentado este jueves su dimisión, un día después de que el presidente del país, Rodrigo Paz, anunciara una remodelación del Gobierno en respuesta a semanas de protestas y bloqueos en La Paz y otros puntos del país contra el Ejecutivo boliviano y la falta de políticas contra la crisis económica.

"Estoy para que exista diálogo, para que la paz prevalezca (en) nuestro país. Para eso, pongo a disposición el cargo como ministro de Trabajo", ha señalado en una rueda de prensa recogida por la agencia de noticias estatal ABI.

Morales ha justificado su dimisión alegando que quiere "pacificar" su país. "No quiero que mi país esté sufriendo. Quiero que exista diálogo y quiero que la democracia prevalezca", ha manifestado sin dar detalles sobre su sucesor en el puesto. "El presidente ya sabrá a quién nombrar", ha afirmado.

Su decisión se produce un día después de que Rodrigo Paz anunciara una remodelación de su Ejecutivo, con vistas a hacerlo "más ágil y más cercano" a los ciudadanos, así como la creación de un consejo económico y social con el objetivo de "garantizar transparencia" sobre las medidas a desarrollar por el Gobierno.

Bolivia se adentra ya en la tercera semana de protestas en La Paz, con la participación de sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana y a los que se han sumado mineros y profesores, además de activistas y grupos indígenas, entre otros. De momento, al menos cuatro personas han muerto y más de un centenar han sido detenidas hasta el momento en el marco de estos disturbios.