Diputados afines a Evo Morales acusan a Arce de querer "cerrar el Parlamento" de Bolivia

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diputados afines al expresidente de Bolivia Evo Morales han acusado al actual mandatario del país, Luis Arce, de querer "cerrar el Parlamento" después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional resolviera que suspendía las competencias del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) Leonardo Loza ha aseverado que Arce utiliza a los magistrados del Constitucional a través de "una fase ilegal de su mandato", según ha afirmado en declaraciones recogidas por el periódico boliviano 'El Deber'.

"Nosotros no vamos a cesar en nuestras funciones y no vamos a caer en ninguna provocación dictatorial que lamentablemente no solo viene de la justicia, sino del propio Gobierno que tiene ansias de cerrar el Parlamento", ha indicado.

Loza ha alegado que "desde el año pasado intentan coartar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Legislativa": "Ahora resulta que de manera atentatoria y antidemocrática, desde Sucre dicen que el trabajo que realiza el Senado no sirve, no tiene validez. Incluso se atreven a quitarle atribuciones al presidente del Senado", ha denunciado.

A finales de diciembre de 2022, el Constitucional, tras admitir un recurso promovido por un grupo de legisladores del ala del presidente, suspendió las competencias legislativas de la directiva de Rodríguez "desde el momento de la notificación"