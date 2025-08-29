Doria Medina no participará en la campaña electoral de Paz en Bolivia pese a darle su apoyo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El excandidato presidencial boliviano Samuel Doria Medina no participará de manera activa en la campaña electoral de Rodrigo Paz de cara a la segunda vuelta, ya que el respaldo que le brinda para esa cita final es meramente "nominal", según ha aclarado su partido.

Doria Medina figuraba como favorito en los sondeos previos a la votación del 17 de agosto, pero finalmente quedó en tercer lugar con cerca del 19,7 por ciento de los votos, por detrás de Paz (32 por ciento) y de Jorge 'Tuto' Quiroga (26,7 por ciento). En la misma noche electoral, anunció que, tal como había dicho en campaña, respaldaría en la segunda vuelta al candidato más votado, en este caso Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Sin embargo, un portavoz de la alianza Unidad, Marco Fuentes, ha descartado que pueda haber una foto junto a Paz en la campaña para los comicios del 19 de octubre, informa el diario 'La Razón'.

También parece improbable que esta segunda vuelta no vaya a tener lugar por la retirada de alguno de los dos contendientes, algo que ha pedido explícitamente el aspirante vencedor de la primera ronda a su rival Quiroga. "La única manera de que no participe en la segunda vuelta del 19 de octubre es que esté enterrado", subrayó este último en redes sociales.