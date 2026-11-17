Rodrigo Paz - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Bolivia ha confirmado este martes que nombrará a un embajador en Estados Unidos para "restablecer plenamente" las relaciones bilaterales con el país norteamericano, rotas desde hace 18 años, después de que la Administración Trump haya designado a su representante diplomático, a la espera de que el Senado boliviano lo apruebe.

El portavoz del presidente Rodrigo Paz, José Luis Gálvez, ha declarado en rueda de prensa que en consonancia con el reciente anuncio de Washington "también Bolivia hará lo correspondiente de presentar sus representantes diplomáticos, porque la decisión es restablecer plenamente las relaciones con el país norteamericano".

Las palabras de Gálvez llegan solo un día después de que la Casa Blanca haya propuesto a Kara Frederick --exanalista antiterrorista del Departamento de Defensa, entre otros cargos-- como "embajadora extraordinaria y plenipotenciaria" ante Bolivia, y notificado esta decisión del presidente Donald Trump a la cámara alta, que deberá dar su visto bueno a la candidata.

El nombramiento de embajadores se enmarca en la voluntad de Paz y Trump por restablecer las relaciones entre La Paz y Washington, tras la toma de posesión del mandatario boliviano en noviembre de 2025. Los lazos entre ambos países llevan suspendidos desde 2008, por decisión de Evo Morales.

Frederick, que se desempeña desde enero de 2025 como asesora de Trump, ha ejercido previamente como directora del Centro de Políticas Tecnológicas de la Fundación Heritage, un 'think tank' conservador con sede en Washington que promueve los valores tradicionales y la libertad de empresa.