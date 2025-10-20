EEUU celebra la victoria de Paz y destaca el inicio de un "momento histórico" tras años de "mala gestión"

BOLIVIA, 20 Oct (EUROPA PRESS)

En un reciente acontecimiento político en Bolivia, Rodrigo Paz se consagró como el victorioso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, superando al exmandatario Jorge Tuto Quiroga, un momento que se destaca por su relevancia histórica tras años de retos políticos y sociales en el país. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, extendió sus felicitaciones al presidente electo Paz, señalando este evento como un hito para la nación sudamericana luego de enfrentar largos períodos de dificultades en la gestión gubernamental.

"Estados Unidos felicita al presidente electo Rodrigo Paz por su elección como presidente de Bolivia. Felicitamos al pueblo boliviano por este momento histórico para su país", enfatizó Rubio, al mismo tiempo, subrayó la perspectiva positiva que la elección de Paz representa para la cooperación bilateral en áreas clave como la migración irregular, inversión bilateral, y la lucha contra el crimen organizado transnacional, con vistas a fortalecer la seguridad en la región.

Con el 98% de los votos contabilizados, Paz logró un 54,6% frente al 45,4% alcanzado por Quiroga, marcando una clara diferencia en la preferencia electoral boliviana. Paz, agradecido por el soporte recibido, definió "Dios, la familia y la patria" como pilares fundamentales para su administración. Por su parte, Quiroga, reconociendo la victoria de Paz, hizo énfasis en la importancia de adoptar una postura madura y democrática ante los desafíos económicos y políticos que enfrenta el país.

Esta electoral segunda vuelta, la primera desde su implementación en el año 2009, señala el cierre de un ciclo dominado por el Movimiento al Socialismo (MAS) tras casi dos décadas, en un contexto marcado por una aguda crisis subrayada por la escasez de combustible, tema central durante la campaña electoral. Este nuevo capítulo político en Bolivia abre la puerta a una era de posibles transformaciones significativas tanto para el país como para sus relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos.