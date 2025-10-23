Estados Unidos confirma su respaldo al nuevo mandatario boliviano y propone asistencia para superar la crisis económica

BOLIVIA, 22 Oct (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizó este miércoles una nueva llamada telefónica para expresar su apoyo al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Durante la llamada, Rubio ofreció la colaboración de Washington para auxiliar a Bolivia a superar la profunda crisis económica que enfrenta, incluyendo problemas como la escasez de combustible, divisas y una elevada inflación.

Rubio elogió el “histórico” triunfo de Paz en las recientes elecciones, donde se impuso con más del 54 por ciento de los votos frente a Jorge Tuto Quiroga. Destacó que esta victoria representa una “oportunidad transformadora” no solo para Bolivia, sino también para la región entera. El portavoz adjunto del Departamento de Estado de EE.UU., Tommy Pigott, comunicó que Rubio reiteró la disposición de Estados Unidos para trabajar conjuntamente con Bolivia en la promoción de la seguridad económica y el bienestar del país, así como en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

La elección de Paz marca el fin de casi dos décadas de gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia y con ello, la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, hecho que Paz anunció poco después de su victoria electoral. El presidente electo ya inició gestiones con Estados Unidos y otros “países amigos” para obtener apoyo y enfrentar los severos problemas de abastecimiento de combustible que padece la nación andina desde hace algún tiempo.